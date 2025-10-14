Bulldozer Action: बाजार में अतिक्रमण पर जमकर गरजा बुलडोजर, दुकानदारों में मच गई भगदड़
हापुड़ नगर पालिका की टीम ने गांधी रोड बाजार में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। बुलडोजर देखकर दुकानदारों में भगदड़ मच गई और उन्होंने स्वयं ही अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया। टीम ने अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी दी और भविष्य में जुर्माना या लाइसेंस रद्द करने की बात कही। पालिका का लक्ष्य है कि शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाया जाए और यह अभियान नियमित रूप से चलाया जाएगा।
संवाद सहयोगी, पिलखुवा (हापुड़)। हापुड़ में नगर पालिका की एक विशेष टीम ने सोमवार को गांधी रोड बाजार में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर कार्रवाई की। बुलडोजर और ट्रैक्ट-ट्राली के साथ पहुंची टीम को देखते ही दुकानदारों में भगदड़ मच गई, और कई ने सड़क किनारे लगाए अपना सामान स्वयं हटाना शुरू कर दिया।
सफाई एवं खाद्य निरीक्षक दीपक कुमार के नेतृत्व में चले इस अभियान में प्रवर्तन दल ने बाजार का निरीक्षण किया और फुटपाथ व सड़क पर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को कड़ी चेतावनी दी। दीपक कुमार ने स्पष्ट किया कि भविष्य में ऐसा करने पर जुर्माना अथवा लाइसेंस रद्द करने जैसी कार्रवाई की जाएगी।
अधिशासी अधिकारी इंद्रपाल सिंह ने बताया कि नगर की यातायात व्यवस्था और सौंदर्यीकरण के लिए यह अभियान नियमित चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि गांधी रोड समेत सभी मुख्य बाजारों को अतिक्रमण-मुक्त बनाना पालिका का लक्ष्य है और चेतावनी के बाद भी अतिक्रमण जारी रखने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
