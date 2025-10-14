Bulldozer Action: बाजार में अतिक्रमण पर जमकर गरजा बुलडोजर, दुकानदारों में मच गई भगदड़

संवाद सहयोगी, पिलखुवा (हापुड़)। हापुड़ में नगर पालिका की एक विशेष टीम ने सोमवार को गांधी रोड बाजार में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर कार्रवाई की। बुलडोजर और ट्रैक्ट-ट्राली के साथ पहुंची टीम को देखते ही दुकानदारों में भगदड़ मच गई, और कई ने सड़क किनारे लगाए अपना सामान स्वयं हटाना शुरू कर दिया।

सफाई एवं खाद्य निरीक्षक दीपक कुमार के नेतृत्व में चले इस अभियान में प्रवर्तन दल ने बाजार का निरीक्षण किया और फुटपाथ व सड़क पर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को कड़ी चेतावनी दी। दीपक कुमार ने स्पष्ट किया कि भविष्य में ऐसा करने पर जुर्माना अथवा लाइसेंस रद्द करने जैसी कार्रवाई की जाएगी।