    शहीद पार्क में गंदगी और टूटे शौचालय देख फूटा लोगों का गुस्सा, नगर पालिका पर लगाया लापरवाही का आरोप

    By Dhrub Sharma Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 04:25 PM (IST)

    हापुड़ के शहीद पार्क में गंदगी और टूटे शौचालय को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। भाजपा नेता ठाकुर सतवीर सिंह के नेतृत्व में लोगों ने प्रदर्शन किया और न ...और पढ़ें

    शहीद पार्क के पास टूटा पड़ा शौचालय। जागरण

    संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। हापुड़ में नगर में शहीद पार्क पर गंदगी और टूटे हुए शौचालय को लेकर लोगों का गुस्सा फूट गया। शहीद पार्क पर काफी लोगों ने नारे बाजी करते हुए गंदगी पर रोष व्यक्त किया।

    पूर्व सभासद भाजपा नेता ठाकुर सतवीर सिंह की अगुवाई में रामवीर, अशोक शर्मा, सुरेश, अब्दुल वाहिद, कंछिद, रवि कश्यप सहित करीब तीन दर्जन लोगों ने हंगामा करते हुए कहा कि सरकार महापुरुषों ओर अमर शहीदों के पार्कों पर सफाई कराकर अच्छा करने के प्रयास में हैं। वहीं तीर्थ नगरी गढ़ के चौराहे पर शहीद पार्क पर गंदगी रहती है। कोई भी जन सुविधा नहीं है।

    एक साल से ज्यादा से नाले पर बनाया गया शौचालय टूटकर समाप्त हो गया है। गंदगी को दूर करने के लिए कई बार शिकयत की गई, मगर नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारी गंभीर नहीं है।

    ठाकुर सतवीर सिंह ने आरोप लगाया कि प्रदेश में तीन इंजन की हमारी सरकार है उसके बाद भी जन सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। नगर पालिका में कई बार शिकायत किए जाने के बाबजूद सफाई और समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। शायद किसी बड़े आंदोलन की चाह हैं। क्योंकि गढ़ नगर में आने जाने वालों को जरूरी काम के लिए भी परेशानी का सामना करना होता है।

    शहीद पार्क सहित चौपला पर सफाई कराई जा रही है। शहीद पार्क के पास नाले पर टूटे हुए शौचालय का निर्माण जल्द कराया जाएगा। - राकेश बजरंगी चेयरमैन नगर पालिका गढ़मुक्तेश्वर