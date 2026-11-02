दीवाली से पहले हवा में घुला जहर, सांस की समस्या और आंखों में जलन की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंच रहे मरीज

संवाद सहयोगी, हापुड़। दीवाली से पहले ही आबोहवा में बढ़ती धूल और धुएं का असर अब लोगों की सेहत पर दिखाई देने लगा है। किसी को सांस लेने में परेशानी हो रही है तो, कोई आंखों में जलन और त्वचा पर खुजली से परेशान है।

गढ़ रोड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इस तरह की समस्याओं को लेकर मरीज पहुंच रहे हैं। सोमवार सुबह से अस्पताल में मरीजों की लंबी कतार देखने को मिली। इस दौरान डाक्टरों ने परामर्श देकर सावधानी बरतने की सलाह दी।

सांस के जरिए शरीर में पहुंच रहे कण अस्पताल के फिजिशियन डॉक्टर अशरफ अली ने बताया कि वाहनों से निकलने वाला धुआं, सड़कों पर उड़ती धूल और निर्माण कार्यों से उठने वाले महीन कण वातावरण को प्रभावित करते हैं। हवा में मौजूद प्रदूषक तत्व सांस के जरिए शरीर में पहुंचकर श्वसन तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं।