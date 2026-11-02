हापुड़ में युवाओं के खतरनाक बाइक स्टंट का वीडियो वायरल, राहगीरों ने पुलिस से की कार्रवाई की मांग

जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के राजाजी की हवेली के पास युवाओं द्वारा खतरनाक बाइक स्टंट करने का वीडियो सामने आया है।

स्टंट के दौरान तेज रफ्तार बाइक चलाना और व्हीली मारना आम बात हो गई है। स्टंट के कारण वहां से गुजरने वाले राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।