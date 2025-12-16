Language
    हापुड़ में दिनदहाड़े लूट से मचा हड़कंप, हथियारबंद बदमाशों ने मुनीम से 85 लाख रुपये लूटे

    By Mukul Mishra Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 06:00 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के हापुड़ में दिनदहाड़े हुई लूट से हड़कंप मच गया। हथियारबंद बदमाशों ने एक मुनीम से 85 लाख रुपये लूट लिए। इस घटना से पूरे शहर में दहशत फैल ...और पढ़ें

    पिलखुवा थाने के बाहर खड़ी आलाधिकारियों की गाड़ी। जागरण

    जागरण संवाददाता, हापुड़/पिलखुवा। पिलखुवा थाना क्षेत्र के एनएच-09 पर दिनदहाड़े बाइक सवार हथियारबंद बदमाशों ने सोमवार को खल-चूरी के व्यापारी के मुनीम से 85 लाख रुपये लूट लिए और फरार हो गए। बदमाशों ने लूट को अंजाम उस समय दिया, जिस समय मुनीम बाइक से गाजियाबाद की ओर जा रहा था।

    पहले बदमाशों ने मुनीम की बाइक में टक्कर मारी, इसके बाद उन्होंने लूट की घटना को अंजाम दिया। सूचना पर एएसपी विनीत भटनागर व पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। अधिकारियों ने बदमाशों की तलाश करने के लिए कई टीमों को लगाया है।

    गौतमबुद्धनगर जिले के दादरी के रहने वाले गोपाल के मुनीम दादूपुर खटाना गांव के रहने वाले अजयपाल सिंह सोमवार को बाइक से हापुड़ में पेमेंट लेने के लिए आए थे। उन्होंने एक व्यापारी से 50 व दूसरे से 35 लाख रुपये लिए।

    पिठ्ठू बैग में रखे थे पैसे

    इस प्रकार कुल 85 लाख रुपये की पेमेंट ली थी। वह पूरी पेमेंट को एक पिट्ठू बैग में रखकर गाजियाबाद को चल दिए। जब उनकी बाइक पिलखुवा थाना क्षेत्र के एनएच-09 स्थित सरस्वती मेडिकल कालेज के पास पहुंची तो पीछे से आए बाइक सवार दो बदमाशों ने उनकी बाइक में पीछे टक्कर मार दी।

    टक्कर लगने से मुनीम सड़क पर गिर गए और घायल हो गए। जिसके बाद हथियारबंद बदमाशों ने उनके साथ मारपीट करते हुए तमंचे के बल पर उनसे रुपये से भरा बैग लूट लिया और मौके से फरार हो गए।

    दिनदहाड़े हाईवे पर 85 लाख रुपये की लूट की सूचना पर पुलिस प्रशासन में अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। पुलिस ने पीड़ित से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। आनन-फानन में बदमाशों की धरपकड़ के लिए टीमों का गठन किया गया।

    एसपी ज्ञानंजय सिंह, एएसपी विनीत भटनागर भी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और मामले की जानकारी ली। साथ ही मौके पर पहुंचे व्यापारी गोपाल से भी अधिकारियों ने वार्ता की है।

    एक से 50 और दूसरे स्थान से 35 लाख रुपये लाया था मुनीम

    एएसपी विनीत भटनागर ने बताया कि मुनीम दो स्थानों से रुपये लाया था। एक स्थान से मुनीम ने 50 लाख रुपये और दूसरे स्थान से उसने 35 लाख रुपये लिए थे। जिसके बाद वह रुपये लेकर गाजियाबाद जिले के नवयुग मार्केट के लिए जा रहे थे। इसी दौरान बीच में उनके साथ घटना हुई है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जल्द ही बदमाशों को पकड़ लिया जाएगा।

    एडीजी व डीआइजी ने डाला डेरा

    घटना की सूचना पर मेरठ मंडल के एडीजी भानू भास्कर, डीआइजी कलानिधि नैथानी, डीसीटी नोएडा, मेरठ के एसपी सिटी और बागपत के एसपी भी पिलखुवा थाने में पहुंचे। उन्होंने पूरे घटना की जानकारी प्राप्त की। वहीं घटना के बाद कोतवाली सहित आसपास के क्षेत्रों में नाकाबंदी कर दी गई। राष्ट्रीय राजमार्ग, संपर्क मार्गों और संभावित रास्तों पर सघन जांच अभियान चलाया गया। पुलिस की कई टीमें बदमाशों की तलाश में लगाई गई हैं।

    खंगाली जा रहीं सीसीटीवी कैमरों की फुटेज

    घटना के बाद आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को पुलिस द्वारा खंगाला जा रहा है। साथ ही बदमाशों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। जिससे जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी की जा सके। वहीं दूसरी ओर दिनदहाड़े राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई लूट की घटना से व्यापारियों में भय का माहौल है। लोग सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं।

    एसपी ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि वारदात गंभीर है। बदमाशों की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। हर पहलू को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच की जा रही है। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।