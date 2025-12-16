हापुड़ में दिनदहाड़े लूट से मचा हड़कंप, हथियारबंद बदमाशों ने मुनीम से 85 लाख रुपये लूटे

जागरण संवाददाता, हापुड़/पिलखुवा। पिलखुवा थाना क्षेत्र के एनएच-09 पर दिनदहाड़े बाइक सवार हथियारबंद बदमाशों ने सोमवार को खल-चूरी के व्यापारी के मुनीम से 85 लाख रुपये लूट लिए और फरार हो गए। बदमाशों ने लूट को अंजाम उस समय दिया, जिस समय मुनीम बाइक से गाजियाबाद की ओर जा रहा था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पहले बदमाशों ने मुनीम की बाइक में टक्कर मारी, इसके बाद उन्होंने लूट की घटना को अंजाम दिया। सूचना पर एएसपी विनीत भटनागर व पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। अधिकारियों ने बदमाशों की तलाश करने के लिए कई टीमों को लगाया है।



गौतमबुद्धनगर जिले के दादरी के रहने वाले गोपाल के मुनीम दादूपुर खटाना गांव के रहने वाले अजयपाल सिंह सोमवार को बाइक से हापुड़ में पेमेंट लेने के लिए आए थे। उन्होंने एक व्यापारी से 50 व दूसरे से 35 लाख रुपये लिए।

पिठ्ठू बैग में रखे थे पैसे इस प्रकार कुल 85 लाख रुपये की पेमेंट ली थी। वह पूरी पेमेंट को एक पिट्ठू बैग में रखकर गाजियाबाद को चल दिए। जब उनकी बाइक पिलखुवा थाना क्षेत्र के एनएच-09 स्थित सरस्वती मेडिकल कालेज के पास पहुंची तो पीछे से आए बाइक सवार दो बदमाशों ने उनकी बाइक में पीछे टक्कर मार दी।

टक्कर लगने से मुनीम सड़क पर गिर गए और घायल हो गए। जिसके बाद हथियारबंद बदमाशों ने उनके साथ मारपीट करते हुए तमंचे के बल पर उनसे रुपये से भरा बैग लूट लिया और मौके से फरार हो गए।



दिनदहाड़े हाईवे पर 85 लाख रुपये की लूट की सूचना पर पुलिस प्रशासन में अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। पुलिस ने पीड़ित से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। आनन-फानन में बदमाशों की धरपकड़ के लिए टीमों का गठन किया गया।

एसपी ज्ञानंजय सिंह, एएसपी विनीत भटनागर भी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और मामले की जानकारी ली। साथ ही मौके पर पहुंचे व्यापारी गोपाल से भी अधिकारियों ने वार्ता की है। एक से 50 और दूसरे स्थान से 35 लाख रुपये लाया था मुनीम एएसपी विनीत भटनागर ने बताया कि मुनीम दो स्थानों से रुपये लाया था। एक स्थान से मुनीम ने 50 लाख रुपये और दूसरे स्थान से उसने 35 लाख रुपये लिए थे। जिसके बाद वह रुपये लेकर गाजियाबाद जिले के नवयुग मार्केट के लिए जा रहे थे। इसी दौरान बीच में उनके साथ घटना हुई है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जल्द ही बदमाशों को पकड़ लिया जाएगा।

एडीजी व डीआइजी ने डाला डेरा घटना की सूचना पर मेरठ मंडल के एडीजी भानू भास्कर, डीआइजी कलानिधि नैथानी, डीसीटी नोएडा, मेरठ के एसपी सिटी और बागपत के एसपी भी पिलखुवा थाने में पहुंचे। उन्होंने पूरे घटना की जानकारी प्राप्त की। वहीं घटना के बाद कोतवाली सहित आसपास के क्षेत्रों में नाकाबंदी कर दी गई। राष्ट्रीय राजमार्ग, संपर्क मार्गों और संभावित रास्तों पर सघन जांच अभियान चलाया गया। पुलिस की कई टीमें बदमाशों की तलाश में लगाई गई हैं।