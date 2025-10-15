Language
    Hapur News: घर से 5 लाख रुपये के पटाखे बरामद, आरोपी गिरफ्तार

    By Kesav Tyagi Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 02:12 PM (IST)

    बाबूगढ़ पुलिस ने गोहरा आलमगीरपुर गांव में एक मकान पर छापा मारकर पांच लाख रुपये के पटाखे बरामद किए और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी ने अपने घर में अवैध रूप से पटाखे रखे हैं। दिवाली के नजदीक आते ही पटाखों का भंडारण शुरू हो गया है। पुलिस इस मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है।

    जागरण संवाददाता, हापुड़। बाबूगढ़ पुलिस ने मंगलवार रात गोहरा आलमगीरपुर गांव में एक मकान पर छापा मारकर पांच लाख रुपये के पटाखे बरामद किए। आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस पटाखों को पिकअप में लादकर थाने ले आई। आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।

    पुलिस इस धंधे में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। हालांकि, अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि पटाखों की खेप कहां से आई थी। बाबूगढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक मुनीश प्रताप सिंह ने बताया कि मंगलवार रात पुलिस को सूचना मिली कि गोहरा आलमगीर गांव निवासी दीपक ने अपने घर में अवैध रूप से पटाखे रखे हैं।

    सूचना के बाद वह अपनी टीम के साथ मकान पर पहुंचे और छापेमारी की। पुलिस के आने की भनक लगते ही आरोपी ने भागने का प्रयास किया, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान घर से करीब दस कार्टन पटाखे बरामद हुए। पटाखों की बाजार कीमत करीब पांच लाख रुपये आंकी गई है।

    मकान मालिक दीपक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। इससे पता चलेगा कि पटाखों की खेप कहाँ से लाई गई थी और इस धंधे में कौन-कौन शामिल है। जो भी इसमें शामिल पाया जाएगा, उसे गिरफ्तार किया जाएगा।

    आरोपियों ने पटाखों का भंडारण शुरू कर दिया

    दिवाली नजदीक आते ही इस धंधे में शामिल आरोपियों ने पटाखों का भंडारण शुरू कर दिया है। कुछ दिन पहले हापुड़ देहात और हाफिजपुर थानों की पुलिस ने अन्य थानों के साथ मिलकर आरोपियों को अवैध पटाखों के साथ गिरफ्तार किया था। दिलचस्प बात यह है कि आरोपियों को पुलिस कार्रवाई का ज़रा भी डर नहीं है।

    अमरोहा से लाई जा रही पटाखों की खेप

    दिल्ली-एनसीआर में पटाखों के निर्माण और बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। अमरोहा में पटाखों का निर्माण चल रहा है। जहाँ से कथित पटाखों की खेप हापुड़ लाई जा रही है। रात में चोरी-छिपे पटाखे भी बेचे जा रहे हैं।

    किसी भी हालत में अवैध पटाखों का व्यापार नहीं होने दिया जाएगा। इस कारोबार में संलिप्त पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। टीम पटाखों की बिक्री की गोपनीय जांच कर रही है।

    -ज्ञानंजय सिंह, एसपी हापुड़