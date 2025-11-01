Language
    हापुड़ में शरारती तत्वों ने हनुमान प्रतिमा को तोड़कर खेत में फेंका, गुस्साए ग्रामीणों ने की स्थायी सुरक्षा की मांग

    By Jagran News Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 12:09 PM (IST)

    हापुड़ में कुछ असामाजिक तत्वों ने हनुमान जी की मूर्ति को खंडित कर खेत में फेंक दिया, जिससे ग्रामीणों में रोष फैल गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने मूर्ति स्थल पर स्थायी सुरक्षा की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दोषियों को पकड़ने का आश्वासन दिया है।

    Hero Image

    हापुड़ में असामाजिक तत्वों ने तोड़ी मूर्ति। जागरण

    केशव त्यागी, हापुड़। कोतवाली क्षेत्र के गोयना गांव में शुक्रवार देर रात एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे इलाके की धार्मिक भावनाओं को झकझोर कर रख दिया। गांव के जंगल स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में स्थापित मूर्ति को किसी ने न सिर्फ तोड़ा, बल्कि उसके टुकड़ों को मंदिर से करीब दो सौ मीटर दूर एक गेहूं की फसल वाले खेत में फेंक दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सुबह जब भक्त पूजा के लिए पहुंचे तो मंदिर का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उधर, मामले की जानकारी पर ग्रामीणों मे रोष व्याप्त हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर ग्रामीणों को शांत कराया। मामले में ग्राम प्रधान ने कोतवाली में तहरीर दी है।

    ग्राम प्रधान वीरेंद्र राव ने बताया कि शनिवार सुबह करीब छह बजे ग्रामीण पूजा अर्चना के लिए मंदिर खोलने पहुंचे थे। मूर्ति का आधार खाली देखकर उन्हें पहले तो लगा कि कोई चोरी हुई है, लेकिन जब उन्होंने खेत की ओर नजर दौड़ाई तो वहां भगवान हनुमान की मूर्ति के सिर, धड़ और हाथ-पैर अलग-अलग पड़े दिखे।

    इस दौरान काफी संख्या में ग्रामीण मंदिर परिसर में जमा हो गए। आक्रोशित ग्रामीणों ने हंगामा करते हुए पुलिस को सूचना दी।

    मंदिर की स्थायी सुरक्षा की मांग

    मामले की जानकारी पर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह बिष्ट पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों का गुस्सा इतना था कि उन्होंने मांग की कि न सिर्फ आरोपी को पकड़ा जाए, बल्कि मंदिर की सुरक्षा के लिए स्थायी व्यवस्था की जाए और नई मूर्ति की प्राण-प्रतिष्ठा कराई जाए।

    कोतवाली प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि गांव में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज एकत्र कर ली है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। ग्रामीणों से अपील की गई है कि शांति व्यवस्था कायम रखें। दोषी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।