हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में गोकशी की साजिश नाकाम, पुलिस के हत्थे चढ़े दो आरोपी
गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने भगवंतपुर के जंगल में गोकशी की तैयारी कर रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तलाशी में उनके पास से पशु कटान के उपकरण और एक प्रतिबंधित पशु बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपियों ने अपनी पहचान मेरठ निवासी कासिम और इरशाद के रूप में बताई। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है।
संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। हापुड़ में पुलिस ने भगवंतपुर के जंगल में गोकशी का प्रयास करने वाले दो आरोपित को दबोच लिया है। पुलिस ने इनके पास से गोवंश एवं पशु कटान के उपकरण बरामद किए है।
कोतवाली प्रभारी मनोज बालियान ने बताया कि पुलिस भगवंतपुर के जंगल में गश्त कर रही थी। इसी बीच वहां दो संदिग्ध दिखाई दिए। पुलिस ने रोक कर उनकी तलाशी ली तो उनके पास से पशु कटान के उपकरण बरामद हुए, जबकि कुछ दूरी पर प्रतिबंधित पशु बंधा हुआ था।
पुलिस ने सख्ताई से पूछताछ की तो उन्होंने कुछ देर में गोकशी करने की बात कही। पुलिस की पूछताछ में उन्होंने अपना नाम पता मेरठ के थाना किठौर के असीलपुर गांव का रहने वाला कासिम तथा इसी थाना क्षेत्र के असीलपुर मजरा कोठडा का रहने वाला इरशाद बताया है।
पुलिस ने इनके पास से प्रतिबंधित गोवंश, कटान के उपकरण आदि को बरामद करते हुए संबंधित धारा में गिरफ्तार कर लिया है।
