हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में गोकशी की साजिश नाकाम, पुलिस के हत्थे चढ़े दो आरोपी

संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। हापुड़ में पुलिस ने भगवंतपुर के जंगल में गोकशी का प्रयास करने वाले दो आरोपित को दबोच लिया है। पुलिस ने इनके पास से गोवंश एवं पशु कटान के उपकरण बरामद किए है।

कोतवाली प्रभारी मनोज बालियान ने बताया कि पुलिस भगवंतपुर के जंगल में गश्त कर रही थी। इसी बीच वहां दो संदिग्ध दिखाई दिए। पुलिस ने रोक कर उनकी तलाशी ली तो उनके पास से पशु कटान के उपकरण बरामद हुए, जबकि कुछ दूरी पर प्रतिबंधित पशु बंधा हुआ था।