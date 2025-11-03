शादी का वादा कर प्रेमिका को किया अगवा, विरोध करने पर लड़की की बहन के कपड़े फाड़े
यूपी के हापुड़ में एक युवती को भगाकर ले जाने का मामला प्रकाश में आया है। इतना ही नहीं युवती के परिजनों के साथ मारपीट की बात सामने आई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में थाना हाफिजपुर क्षेत्र के एक गांव में युवक शादी का झांसा देकर अपनी प्रेमिका को घर से भगा ले गया। जब परिजन उसे वापस लाने पहुंचे तो आरोपी और उसके पिता ने उन पर हमला कर दिया।
इस दौरान युवती की बहन के कपड़े फाड़ दिए और उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है।
पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में हाफिजपुर क्षेत्र के एक गांव की युवती ने बताया कि उसकी बहन का गांव अकड़ौली के विपुल चौधरी छिपकर प्रेम संबंध चल रहा था। दोनों आपस में चोरी-छिपे मिलते थे। दो नवंबर 2025 को दोपहर करीब चार बजे शादी का झांसा देकर विपुल ने बहन को अपने घर ले गया।
इसकी जानकारी मिलते ही उसके पिता देवी सिंह पीड़िता के घर पहुंचे। उसने पीड़िता व उसके स्वजन से बहन को उसके घर ले वापस लाने की बात कही। इसके बाद पीड़िता अपने भाई और अन्य स्वजन के साथ आरोपित के घर पहुंची और बहन को वापस लाने की कोशिश की।
मगर, वहां विपुल चौधरी ने भड़क गया। उसने पीड़िता व उसके भाई के साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोपित ने पीड़िता के कपड़े फाड़ दिए और दुष्कर्म की कोशिश की। जब पीड़िता ने विरोध किया तो विपुल और देवी सिंह ने उसे जान से मारने की धमकी दी। अपनी जान बचाने के लिए वह और उसके स्वजन किसी तरह भाग निकले और तुरंत डायल -112 नंबर पर कॉल की।
पीड़िता का आरोप है कि आरोपित पिता-पुत्र से पीड़ित पक्ष को जान का खतरा है। थाना हाफिजपुर प्रभारी प्रवीन कुमार ने बताया कि मामले में विपुल व देवी सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। जांच कर आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।
