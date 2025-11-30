Language
    किशोरी को बंधक बना सहेली के पिता ने दो दोस्तों संग मिल किया सामूहिक दुष्कर्म, फ्रेंड ने ही घर बुलाकर पिलाया नशीला पदार्थ और...

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 07:13 AM (IST)

    एक 14 वर्षीय किशोरी को उसकी कथित सहेली ने बहला-फुसलाकर अपने घर बुलाया। वहाँ सहेली के रिश्ते के भाई की मदद से उसे नशीला पदार्थ पिलाया गया। इसके बाद सहेली के पिता और उसके दो दोस्तों ने मिलकर 13 से 25 नवंबर तक किशोरी को बंधक बनाए रखा और बारी-बारी से उसके साथ लगातार बलात्कार किया।

    जागरण संवाददाता, हापुड़। 14 वर्षीय किशोरी के साथ बेहद शर्मनाक व हैवानियत भरी घटना सामने आई है। किशोरी को सहेली बहाने से बुलाकर घर ले गई। वहां रिश्ते के भाई संग मिलकर उसे नशीला पदार्थ पिलाया। फिर सहेली के पिता व उसके दो दोस्तों ने किशोरी को कई दिन बंधक बनाकर बारी-बारी से दुष्कर्म किया। किशोरी को 13 से 25 नवंबर तक बंधक बनाए रखा। एक व्यक्ति की सूचना पर किशोरी की मां आरोपितों के घर पहुंची तो पीड़िता अचेत मिली।

    किशोरी की मां ने उपचार संग पुलिस से गुहार लगाई। थाने के चक्कर काटती रही और पुलिस जांच की बात कहकर टरकाती रही। अंतत: परेशान महिला ने एसपी से गुहार लगाई तो पिलखुवा पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर 29 नवंबर को दो आरोपितों को गिरफ्तार किया। पीड़ित महिला ने पुलिस को बताया कि उसके पति किडनी के गंभीर रोग से जूझ रहे हैं। घर की सारी जिम्मेदारी मेहनत-मजदूरी कर वह अकेले उठाती है।

    उसकी 14 साल की नाबालिग बेटी 13 नवंबर की शाम घर के बाहर से अचानक लापता हो गई। उसने पिलखुवा कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई। इसके बाद लगातार थाने के चक्कर लगाती रही और पुलिस संवेदनहीन बनकर टरकाती रही। एक व्यक्ति ने महिला को बताया कि उसके बेटी शहर के एक मोहल्ले में मकान में बंधक है। सूचना पर महिला 25 नवंबर 2025 को उक्त मकान पर पहुंची तो वहां एक कमरे में बेटी बेसुध मिली। उसकी हालत बेहद खराब थी। उन्होंने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। होश आने पर किशोरी ने मां को बताया कि उसकी सहेली 13 नवंबर को उसे अपने घर ले गई थी। वहां सहेली ने अपने रिश्ते के भाई संग उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाई।

    इसमें नशीला पदार्थ था। होश आया तो उसने खुद को कमरे में बंद पाया। वहां सहेली के पिता व उसके दो दोस्त मौजूद थे। उन्होंने बारी-बारी से उससे दुष्कर्म किया। यह सिलसिला कई दिन तक जारी रहा। विरोध पर धमकियां देने संग मारपीट हुई। सहेली ने ही उसे बार-बार नशीला पदार्थ दिया। पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह का कहना है कि महिला ने बेटी को बंधक बनाकर सहेली के पिता व उसके दास्तों पर दुष्कर्म करने की शिकायत दी। रिपोर्ट दर्ज कर दो नामजद आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। मामला बेहद संवेदनशील है।

    गहनता से जांच कर रहे हैं। सभी दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। संवेदनहीन बनी रही थाना पुलिस : पीड़ित महिला ने बताया कि पिलखुवा पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के लिए न सिर्फ टरकाया, बल्कि आरोपितों को समझौता करने व पीड़ित परिवार पर दबाव बनाने का पूरा मौका दिया। एसपी के हस्तक्षेप पर रिपोर्ट दर्ज होने के साथ ही पुलिस ने आरोपित सहेली के पिता व उसके एक दोस्त को गिरफ्तार किया।