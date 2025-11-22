हापुड़ में बहन को अगवा कर ले गया प्रेमी, भाई पहुंचा थाने; दर्ज कराई एफआईआर

जागरण संवाददाता, हापुड़। थाना देहात क्षेत्र के गढ़ फाटक के पास एक मोहल्ले से 22 वर्षीय युवती को उसका प्रेमी अगवा कर ले गया। संभावित जगहों पर तलाश के बाद भी युवती का कोई सुराग नहीं लगा। मामले में युवती के भाई ने उसके प्रेमी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस दोनों की तलाश कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में पीड़ित भाई ने बताया कि 19 नवंबर को उसकी 22 वर्षीय बहन घर से अचानक गायब हो गई। मामले की जानकारी पर पीड़ित और उसके स्वजन ने दिनभर तलाश की, लेकिन बहन का कोई पता नहीं चला। तलाश के दौरान पता चला कि सिंभावली थाना क्षेत्र के गांव फुलडेरा का सचिन उसकी बहन को अगवा कर ले गया है। सचिन लंबे समय से उसकी बहन से बातचीत करता आ रहा था।