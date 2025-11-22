हापुड़ में बहन को अगवा कर ले गया प्रेमी, भाई पहुंचा थाने; दर्ज कराई एफआईआर
हापुड़ में एक 22 वर्षीय युवती को उसके प्रेमी द्वारा अगवा करने का मामला सामने आया है। युवती के भाई ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें उसने सिंभावली क्षेत्र के सचिन पर अपहरण का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर युवती और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही युवती को सकुशल बरामद कर लिया जाएगा और आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा।
जागरण संवाददाता, हापुड़। थाना देहात क्षेत्र के गढ़ फाटक के पास एक मोहल्ले से 22 वर्षीय युवती को उसका प्रेमी अगवा कर ले गया। संभावित जगहों पर तलाश के बाद भी युवती का कोई सुराग नहीं लगा। मामले में युवती के भाई ने उसके प्रेमी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस दोनों की तलाश कर रही है।
पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में पीड़ित भाई ने बताया कि 19 नवंबर को उसकी 22 वर्षीय बहन घर से अचानक गायब हो गई। मामले की जानकारी पर पीड़ित और उसके स्वजन ने दिनभर तलाश की, लेकिन बहन का कोई पता नहीं चला। तलाश के दौरान पता चला कि सिंभावली थाना क्षेत्र के गांव फुलडेरा का सचिन उसकी बहन को अगवा कर ले गया है। सचिन लंबे समय से उसकी बहन से बातचीत करता आ रहा था।
पीड़ित आरोपित के घर पहुंचा और उसके स्वजन से बहन के बारे में जानकारी की लेकिन उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। अनहोनी की आशंका जताकर पीड़ित ने थाने में तहरीर दी। थाना देहात थाना प्रभारी निरीक्षक पटनीश कुमार ने बताया कि आरोपित के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की टीम युवती की तलाश में जुटी हुई हैं। और जल्द ही उसे सकुशल बरामद कर लिया जाएगा। आरोपित की भी गिरफ्तारी की जाएगी।
