Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    साढ़े पांच हजार साल पुरानी परंपरा... भक्ति में शक्ति के साथ मस्ती का अनूठा संगम, अद्भुत हैं गंगा मेले की तस्वीरें

    By Dhrub Sharma Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 05:14 PM (IST)

    गढ़ गंगा मेला, जो गंगा किनारे एक पखवाड़े से बसा है, भारत की विविधता में एकता का प्रतीक है। साढ़े पांच हजार साल से लग रहे इस मेले को 2018 में राजकीय मेला का दर्जा मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा पर पुल बनाने का निर्देश दिया है। यहां श्रद्धालु गंगा में आस्था रखते हुए आपसी विवाद सुलझाते हैं और रिश्ते तय करते हैं। पशु मेले में हर वर्ग का योगदान है।

    prefferd source google
    Hero Image

    ओमप्रकाश गौतम, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। गंगा किनारे खुले आसमान के नीचे एक पखवाड़ा से आयोजित गढ़ गंगा मेला तंबुओं का शहर बस गया। तंबुओं के इस शहर में ग्रामीण परिवेश के साथ भारत की विभिन्नता में एकता की साफ झलक दिखाई दे रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मेले में भक्ति में शक्ति के साथ मस्ती का अनूठा संगम है। मां गंगा में अटूट आस्था रखने वाले श्रद्धालु बोल मिल धारा के जयकारे लगाते हुए महाभारत कालीन मेला की प्राचीन परंपरा को संजोए हुए हैं।

    65597500

    साढ़े पांच हजार साल पुराने मेला को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2018 में राजकीय मेला का दर्जा देकर उद्घाटन करते हुए गंगा पर पुल बनाकर दोनों मेला को जोड़ने की घोषणा की थी। वह घोषणा अब रंग लाने लगी है। मुख्यमंत्री ने 26 नवंबर को दूसरी बार मेला में आकर पुल बनाकर मेला जोड़ने का निर्देश दे गए जो अब परवान चढ़ने लगा है।

    65599054

    डीएम कर रहे भागीरथी पहल

    मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने एक बार फिर गंगा पर पुल बनाने के संदेश दिया। इस पर लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव ने मेला स्थल का निरीक्षण कर मसौदा तैयार करने में लगे वहीं सिंचाई विभाग के आला अधिकारी भी जुट गए है। जिला अधिकारी अभिषेक पांडेय लगातार इस मिशन को पूरा कर भागीरथी कार्य करने में लगे है। उन्होंने बताया कि मेला संपन्न होने के बाद मुख्यमंत्री से भेंट कर मसौदा रिपोर्ट दी जाएगी। अगला वर्ष का मेला जोड़े जाएंगे।

    65596893

    मेले के रूप में अद्भुत भारत

    श्रद्धालु मां गंगा में श्रद्धा लिए हर हाल में मस्त है। मेला में आपसी विवाद भी निपटा लिए जाते है। बेटा और बेटी के रिश्ते तय कर समाज में मजबूती जा संदेश दे रहे हैं। मेला में ग्रामीण परिवेश के साथ शहरी माहौल हो या वीआईपी कल्चर साफ दिखाई दे रहा है।

    65596885

    धार्मिक के साथ एकता का मेला

    गंगा स्नान मेला बेशक हिंदुओं की आस्था पर टिका है। मगर मेला में हर वर्ग समाज का सरोकार है। गंगा मेला का एक तिहाई पशु मेला में अधिकाश मुस्लिम होते हैं। मेला में लाखों की बिक्री ईमानदारी के साथ हो जाती है। पशु मेला में साढ़े आठ लाख रुपये कीमत तक घोड़ी घोड़ा हैं।

    Hapur (165)