साढ़े पांच हजार साल पुरानी परंपरा... भक्ति में शक्ति के साथ मस्ती का अनूठा संगम, अद्भुत हैं गंगा मेले की तस्वीरें

ओमप्रकाश गौतम, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। गंगा किनारे खुले आसमान के नीचे एक पखवाड़ा से आयोजित गढ़ गंगा मेला तंबुओं का शहर बस गया। तंबुओं के इस शहर में ग्रामीण परिवेश के साथ भारत की विभिन्नता में एकता की साफ झलक दिखाई दे रही है।

मेले में भक्ति में शक्ति के साथ मस्ती का अनूठा संगम है। मां गंगा में अटूट आस्था रखने वाले श्रद्धालु बोल मिल धारा के जयकारे लगाते हुए महाभारत कालीन मेला की प्राचीन परंपरा को संजोए हुए हैं। साढ़े पांच हजार साल पुराने मेला को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2018 में राजकीय मेला का दर्जा देकर उद्घाटन करते हुए गंगा पर पुल बनाकर दोनों मेला को जोड़ने की घोषणा की थी। वह घोषणा अब रंग लाने लगी है। मुख्यमंत्री ने 26 नवंबर को दूसरी बार मेला में आकर पुल बनाकर मेला जोड़ने का निर्देश दे गए जो अब परवान चढ़ने लगा है।

डीएम कर रहे भागीरथी पहल मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने एक बार फिर गंगा पर पुल बनाने के संदेश दिया। इस पर लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव ने मेला स्थल का निरीक्षण कर मसौदा तैयार करने में लगे वहीं सिंचाई विभाग के आला अधिकारी भी जुट गए है। जिला अधिकारी अभिषेक पांडेय लगातार इस मिशन को पूरा कर भागीरथी कार्य करने में लगे है। उन्होंने बताया कि मेला संपन्न होने के बाद मुख्यमंत्री से भेंट कर मसौदा रिपोर्ट दी जाएगी। अगला वर्ष का मेला जोड़े जाएंगे।

मेले के रूप में अद्भुत भारत श्रद्धालु मां गंगा में श्रद्धा लिए हर हाल में मस्त है। मेला में आपसी विवाद भी निपटा लिए जाते है। बेटा और बेटी के रिश्ते तय कर समाज में मजबूती जा संदेश दे रहे हैं। मेला में ग्रामीण परिवेश के साथ शहरी माहौल हो या वीआईपी कल्चर साफ दिखाई दे रहा है।