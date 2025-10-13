गंगा एक्सप्रेसवे पर खुलेआम उड़ रही नियमों की धज्जियां, कार-बाइक से स्टंट करते कैमरे कैद हुए युवक
हापुड़ के बहादुरगढ़ में निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे पर युवा बाइक और कारों से स्टंट कर रहे हैं। सुरक्षा मानकों की अनदेखी करते हुए, वे दौड़ लगा रहे हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा बना रहता है। पुलिस को शिकायत मिलने के बाद, थाना प्रभारी ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। गंगा एक्सप्रेसवे का 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है।
संवाद सहयोगी, बहादुरगढ़ (हापुड़)। हापुड़ के बहादुरगढ़ में निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे पर अनेक युवा बाइकों से स्टंट एवं दौड़ कर रहे हैं। इसमें सैकड़ों की संख्या में युवा भाग ले रहे है। इस तरह की दौड़ से किसी भी दिन अप्रिय घटना घटित हो सकती है।
गढ़मुक्तेश्वर तहसील क्षेत्र के एक दर्जन से अधिक गांवों के बीच से गंगा एक्सप्रेसवे निकल रहा है। इस एक्सप्रेसवे का करीब 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि शेष भाग पर कार्य चल रहा है।
इस बीच बहादुरगढ़ क्षेत्र में सदरपुर से लेकर शंकराटीला के बीच बने गंगा एक्सप्रेसवे पर कुछ युवा बाइकों एवं कार आदि से दौड़ एवं स्टंट कर रहे हैं। इतना ही नहीं इनमें से 90 प्रतिशत युवा सुरक्षा मानकों की तरफ ध्यान दिए बिना इस अवैध दौड़ में भाग ले रहे हैं। ऐसे में किसी भी दिन थोड़ी सी चूक से कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है।
इसके अतिरिक्त हार- जीत को लेकर किसी भी दिन यहां विवाद पैदा हो सकता है। इस संबंध में कुछ राहगीरों ने गोपनीय रूप से पुलिस से शिकायत की है।
थाना प्रभारी धीरज मलिक ने बताया कि इस तरह की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम को लगा दिया गया है। यदि कोई भी इस तरह का कृत्य करते पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
