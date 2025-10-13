गंगा एक्सप्रेसवे पर खुलेआम उड़ रही नियमों की धज्जियां, कार-बाइक से स्टंट करते कैमरे कैद हुए युवक

संवाद सहयोगी, बहादुरगढ़ (हापुड़)। हापुड़ के बहादुरगढ़ में निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे पर अनेक युवा बाइकों से स्टंट एवं दौड़ कर रहे हैं। इसमें सैकड़ों की संख्या में युवा भाग ले रहे है। इस तरह की दौड़ से किसी भी दिन अप्रिय घटना घटित हो सकती है।

गढ़मुक्तेश्वर तहसील क्षेत्र के एक दर्जन से अधिक गांवों के बीच से गंगा एक्सप्रेसवे निकल रहा है। इस एक्सप्रेसवे का करीब 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि शेष भाग पर कार्य चल रहा है। इस बीच बहादुरगढ़ क्षेत्र में सदरपुर से लेकर शंकराटीला के बीच बने गंगा एक्सप्रेसवे पर कुछ युवा बाइकों एवं कार आदि से दौड़ एवं स्टंट कर रहे हैं। इतना ही नहीं इनमें से 90 प्रतिशत युवा सुरक्षा मानकों की तरफ ध्यान दिए बिना इस अवैध दौड़ में भाग ले रहे हैं। ऐसे में किसी भी दिन थोड़ी सी चूक से कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है।