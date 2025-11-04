गंगा मेले में दारोगा से बदसलूकी, पुलिस ने तीन युवकों को किया गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। गंगा मेले में भीड़ के बीच स्टंट करते हुए ट्रैक्टर को ले जाने का विरोध करने पर तीन श्रद्धालुओं ने एक दारोगा के साथ अभद्रता कर दी।

इस मामले में पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए तीनों युवकों को हिरासत में लिया है। जानकारी के अनुसार बुलंदशहर के थाना बीबीनगर के इकलैडी के रहने वाले तीन लोग ट्रैक्टर लेकर भीड़ भाड़ वाले स्थान पर ले जाने का प्रयास कर रहे थे। इस बीच वहां तैनात दारोगा द्वारा उनको इस तरह का कृत्य करने से रोका गया और वह उसके साथ अभद्रता करने लगे।