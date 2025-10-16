Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    9 दिन बाद भी 20 हजार का इनामी पुलिस की पकड़ से दूर, गांव में दो समुदाय के लोगों में हुआ था बवाल

    By Dhrub Sharma Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 04:32 PM (IST)

    गढ़मुक्तेश्वर के मोहम्मद रुस्तमपुर गांव में पेशाब विवाद में अनुसूचित जाति के लोगों से मारपीट हुई थी। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन मुख्य आरोपी अबूजर, जिस पर 20 हजार का इनाम है, अभी भी फरार है। एसपी ने इनाम घोषित किया है, पर नौ दिन बाद भी पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई है। सीओ स्तुति सिंह ने जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। हापुड़ में बहादुरगढ़ क्षेत्र के गांव मोहम्मद रुस्तमपुर में करीब तीन सप्ताह पूर्व पेशाब करने को लेकर दबंगों ने अनुसूचित जाति के लोगों के साथ मारपीट की थी।

    इस मामले में पीड़ित पक्ष के शिकायती पत्र पर चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इसमें से तीन आरोपित को पुलिस ने जेल भेज दिया है, जबकि इस घटना को करने वाला मुख्य आरोपी 20 हजार का इनामी अबूजर पुलिस पकड़ से बाहर है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तहसील क्षेत्र के गांव मोहम्मद रुस्तमपुर में चार अक्टूबर की देर रात्रि दो पक्षों में जमकर झगड़ा हुआ था। इस दौरान दो पक्षों में झगड़े की सूचना पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। जिसमें गांव के रहने वाले अंकुर ने गांव के रहने वाले रोहित, जमालू, उबैद खान और अबुजर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसके आधार पर पुलिस ने रोहित, जमालू, उबैद खान को गिरफ्तार कर लिया था।

    इसके बाद एक आरोपित अबुजर तभी से फरार चल रहा हैं। जबकि इसकी गिरफ्तारी को लेकर एक टीम गठित भी हुई थी। गिरफ्तारी न होने के बाद एसपी ने मोहम्मदपुर रुस्तमपुर के रहने वाले वांछित आरोपित अबुजर पुत्र अनीस अहमद पर बीस हजार का इनाम घोषित किया गया था। लेकिन नौ दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है।

    सीओ स्तुति सिंह ने बताया कि इनामी अबुजर के खिलाफ पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरोपित के ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही हैं। जल्दी ही आरोपित को गिरफ्तार किया जाएगा।