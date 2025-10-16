9 दिन बाद भी 20 हजार का इनामी पुलिस की पकड़ से दूर, गांव में दो समुदाय के लोगों में हुआ था बवाल

संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। हापुड़ में बहादुरगढ़ क्षेत्र के गांव मोहम्मद रुस्तमपुर में करीब तीन सप्ताह पूर्व पेशाब करने को लेकर दबंगों ने अनुसूचित जाति के लोगों के साथ मारपीट की थी। इस मामले में पीड़ित पक्ष के शिकायती पत्र पर चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इसमें से तीन आरोपित को पुलिस ने जेल भेज दिया है, जबकि इस घटना को करने वाला मुख्य आरोपी 20 हजार का इनामी अबूजर पुलिस पकड़ से बाहर है।

तहसील क्षेत्र के गांव मोहम्मद रुस्तमपुर में चार अक्टूबर की देर रात्रि दो पक्षों में जमकर झगड़ा हुआ था। इस दौरान दो पक्षों में झगड़े की सूचना पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। जिसमें गांव के रहने वाले अंकुर ने गांव के रहने वाले रोहित, जमालू, उबैद खान और अबुजर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसके आधार पर पुलिस ने रोहित, जमालू, उबैद खान को गिरफ्तार कर लिया था।

इसके बाद एक आरोपित अबुजर तभी से फरार चल रहा हैं। जबकि इसकी गिरफ्तारी को लेकर एक टीम गठित भी हुई थी। गिरफ्तारी न होने के बाद एसपी ने मोहम्मदपुर रुस्तमपुर के रहने वाले वांछित आरोपित अबुजर पुत्र अनीस अहमद पर बीस हजार का इनाम घोषित किया गया था। लेकिन नौ दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है।