हापुड़ में वन विभाग की भूमि पर अवैध कब्जा, हजारों पेड़ काटकर बनाए खेत

मस्तराम की कुटी के पास रामपुर न्यामतपुर में वन विभाग का 400 बीघे में वन था। वन में हजारों पेड़ काटकर धराशाई कर दिए गए और जमीन पर अपनी फसल बोकर कब्जा किए हुए है। वन को समाप्त किए जाने पर अवैध कब्जे का मामला अधिकारियों को अवगत करा दिया गया। अवैध कब्जों के खिलाफ प्रयासरत है। - वीरेंद्र सिंह चौहान शासकीय अधिवक्ता

रामपुर न्यामतपुर वन ब्लाक में वन विभाग का 25 हेक्टेयर में वन दर्ज हैं। गड़ावली वन क्षेत्र के तीन हेक्टेयर में अवैध कब्जों के मामले विचाराधीन है। मौके पर जांच पड़ताल कर कुछ कहा जा सकता है। - करण सिंह वन क्षेत्राधिकारी