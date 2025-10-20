कूड़ा डंपिंग ग्राउंड में लगी आग, धुआं-धुआं हुआ यूपी का ये शहर

जागरण संवाददाता, बाबूगढ़। नगर पंचायत की खाली पड़ी जमीन पर बने कूड़ा डंपिंग ग्राउंड में सोमवार सुबह से आग लगी हुई है। आग से निकलने वाले धुएं से क्षेत्र में भयंकर प्रदूषण फैल रहा है, जिससे स्थानीय निवासियों को आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत हो रही है।

इस जमीन का इस्तेमाल नगर पंचायत के कर्मचारी और स्थानीय निवासी शहर का कचरा डालने के लिए करते हैं। निवासियों का कहना है कि जहां दिवाली पर प्रदूषण कम करने के लिए पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश हैं, वहीं नगर पंचायत के डंपिंग ग्राउंड में लगी आग से लगातार धुआं निकल रहा है।