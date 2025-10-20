कूड़ा डंपिंग ग्राउंड में लगी आग, धुआं-धुआं हुआ यूपी का ये शहर
बाबूगढ़ नगर पंचायत के कूड़ा डंपिंग ग्राउंड में आग लगने से प्रदूषण फैल गया है। स्थानीय निवासियों को धुएं के कारण सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन हो रही है। निवासियों ने शिकायत की है, लेकिन नगर पंचायत के कर्मचारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। त्योहारों के मौसम में आग लगने से प्रदूषण और भी बढ़ गया है।
जागरण संवाददाता, बाबूगढ़। नगर पंचायत की खाली पड़ी जमीन पर बने कूड़ा डंपिंग ग्राउंड में सोमवार सुबह से आग लगी हुई है। आग से निकलने वाले धुएं से क्षेत्र में भयंकर प्रदूषण फैल रहा है, जिससे स्थानीय निवासियों को आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत हो रही है।
इस जमीन का इस्तेमाल नगर पंचायत के कर्मचारी और स्थानीय निवासी शहर का कचरा डालने के लिए करते हैं। निवासियों का कहना है कि जहां दिवाली पर प्रदूषण कम करने के लिए पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश हैं, वहीं नगर पंचायत के डंपिंग ग्राउंड में लगी आग से लगातार धुआं निकल रहा है।
धुएं से आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। स्थानीय निवासियों ने इसकी शिकायत की है, लेकिन नगर पंचायत के कर्मचारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं।
स्थानीय निवासी अमित कुमार ने बताया कि इस क्षेत्र का इस्तेमाल शहर के कूड़े के डंपिंग ग्राउंड के रूप में किया जाता है और समय-समय पर इसकी सफाई भी की जाती है। हालांकि, त्योहारों के मौसम में आग लगने से प्रदूषण बढ़ रहा है।
