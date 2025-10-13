Language
    Hapur Accident: एनएच-9 पर हुई सड़क दुर्घटना में चालक की मौत, ड्राइवर फरार

    By Dharampal Arya Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 07:06 AM (IST)

    पिलखुवा में राष्ट्रीय राजमार्ग-9 पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में डीसीएम चालक गुरमुख सिंह की मृत्यु हो गई। वह सिलीगुड़ी से दिल्ली जा रहे थे, तभी तेल खत्म होने पर वाहन का निरीक्षण करते समय हापुड़ से आ रही एक तेज रफ्तार डीसीएम ने उन्हें टक्कर मार दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है।

    भीषण सड़क दुर्घटना में एक डीसीएम वाहन के चालक की मौत।

    संवाद सहयोगी, पिलखुवा। कोतवाली क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-9 पर शनिवार तड़के एक भीषण सड़क दुर्घटना में एक डीसीएम वाहन के चालक की मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया।

    पुलिस जानकारी के अनुसार, लखीमपुर खीरी के गांव सिसौरा के रहने वाले गुरमुख सिंह अपनी डीसीएम केंटर में अनानास लादकर सिलीगुड़ी से दिल्ली जा रहे थे। एनएच-9 पर फ्लाईओवर के पास पिलर नंबर 34-35 के पास उनके वाहन का तेल खत्म हो गया।

    जब गुरमुख सिंह वाहन का निरीक्षण करने के लिए नीचे उतरे, तभी हापुड़ से आ रही एक तेज रफ्तार डीसीएम ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वाहन में मौजूद क्लीनर सर्वजीत सिंह सुरक्षित बच गए। मौत के बाद पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

    कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पटनीश कुमार ने बताया कि तेज रफ्तार वाहन चालान के मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपित चालक की तलाश जारी है।