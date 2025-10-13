हापुड़ में दर्दनाक हादसा: डंपर ने ऑटो को मारी टक्कर, एक की मौत; जांच में जुटी पुलिस

संवाद सहयोगी, पिलखुवा। कोतवाली क्षेत्र सोमवार सुबह एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना का गवाह बना, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए। यह हादसा हापुड़-गाजियाबाद रोड पर रिलायंस रोड के निकट तब हुआ जब एक ऑटो रिक्शा सड़क किनारे खड़े डंपर से जा टकराया।

पुलिस जानकारी के अनुसार, बुलंदशहर के गांव चितसौना के रहने वाले 38 वर्षीय ऑटो चालक मोनू की इस हादसे में स्थान पर ही मौत हो गई। उनके साथ सवार 55 वर्षीय तेजबीर और उनकी 20 वर्षीय पुत्री शगुन सहित चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया।

प्रारंभिक जांच से पता चला है कि हादसे का कारण एक खराब डंपर था जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर खड़ा था और उसका हेल्पर राशिद उसे ठीक कर रहा था। पीछे से आ रही एक बस की टक्कर से ऑटो अनियंत्रित होकर उस डंपर से जा टकराया।