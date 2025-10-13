Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हापुड़ में दर्दनाक हादसा: डंपर ने ऑटो को मारी टक्कर, एक की मौत; जांच में जुटी पुलिस

    By Dharampal Arya Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 11:21 PM (IST)

    पिलखुवा में हापुड़-गाजियाबाद रोड पर एक दर्दनाक हादसे में ऑटो रिक्शा डंपर से टकरा गया, जिसमें ऑटो चालक मोनू की मौत हो गई और चार लोग घायल हो गए। घायलों में तेजबीर और उनकी बेटी शगुन भी शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, खराब डंपर सड़क पर खड़ा था, और पीछे से आ रही बस की टक्कर से ऑटो अनियंत्रित हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    हापुड़-गाजियाबाद रोड पर हुए हादसे में एक शख्स की मौत।

    संवाद सहयोगी, पिलखुवा। कोतवाली क्षेत्र सोमवार सुबह एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना का गवाह बना, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए। यह हादसा हापुड़-गाजियाबाद रोड पर रिलायंस रोड के निकट तब हुआ जब एक ऑटो रिक्शा सड़क किनारे खड़े डंपर से जा टकराया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस जानकारी के अनुसार, बुलंदशहर के गांव चितसौना के रहने वाले 38 वर्षीय ऑटो चालक मोनू की इस हादसे में स्थान पर ही मौत हो गई। उनके साथ सवार 55 वर्षीय तेजबीर और उनकी 20 वर्षीय पुत्री शगुन सहित चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया।

    प्रारंभिक जांच से पता चला है कि हादसे का कारण एक खराब डंपर था जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर खड़ा था और उसका हेल्पर राशिद उसे ठीक कर रहा था। पीछे से आ रही एक बस की टक्कर से ऑटो अनियंत्रित होकर उस डंपर से जा टकराया।

    मामले की गंभीरता को देखते हुए सीओ अनीता चौहान अस्पताल पहुंची और घायलों का हाल जाना। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और दुर्घटना के सभी पहलुओं की जांच जारी है।