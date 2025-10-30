अंडरपास निर्माण पर भड़के किसानों का जोरदार प्रदर्शन, प्रशासन के एकतरफा फैसले से थे नाखुश; बातचीत के बाद समाप्त

जागरण संवाददाता, हापुड़। गांव कनिया से बाबूगढ़ थाना होते हुए किठौर मार्ग तक जाने वाले मुख्य रास्ते पर रेलवे अंडरपास के निर्माण को लेकर प्रशासन के एकतरफा फैसले से गुस्साए किसानों और ग्रामीणों ने बृहस्पतिवार को जोरदार विरोध जताया। भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के युवा जिला उपाध्यक्ष मनिंदर मसंद के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने आपातकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू किया, जो करीब चार घंटे तक चलने के बाद पुलिस-प्रशासन से वार्ता के बाद समाप्त हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि बिना किसी पूर्व सूचना या सहमति के निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया, जबकि यह मार्ग गन्ना ढुलाई की जीवनरेखा है और कनिया, बिगास, मलखपुर, मतनौरा, अटूता, औरंगाबाद, छतनौरा सहित आधा दर्जन गांवों की आवाजाही इसी पर निर्भर करती है। शाम को धरना स्थल पर पहुंचे बीकेयू नेता एकलव्य सिंह सहारा ने मौके पर ही प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता की।

ग्रामीणों ने दी बड़े धरने की चेतावनी इस दौरान रेलवे इंस्पेक्टर राकेश यादव, थाना अध्यक्ष बाबूगढ़ मुनीष प्रताप चौहान और रेलवे इंजीनियर मौजूद रहे। वार्ता के बाद धरना अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया। ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी कि सहमति के बिना निर्माण दोबारा शुरू हुआ तो बड़ा आंदोलन होगा। एकलव्य सिंह सहारा ने कहा कि अंडरपास सुविधा के लिए है या परेशानी के लिए, यह ग्रामीण तय करेंगे।

ग्रामीणों की सहमति के बिना एक ईंट भी नहीं लगने दी जाएगी। पूरा जिला इस समय गढ़ मेले में डूबा हुआ है, कोई ठेकेदार या अधिकारी तनाव न बढ़ाए। पहले प्रधानों और ग्रामीणों की बैठक हो, सहमति मिले, तभी काम आगे बढ़े। ग्रामीणों का साफ संदेश था कि हमारा रास्ता, हमारी मर्जी, सहमति बिना निर्माण नहीं चलेगा।