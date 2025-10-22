पारिवारिक झगड़े ने लिया खौफनाक मोड़: पति-पत्नी ने गुस्से में पी लिया पेट्रोल, पत्नी की हालत नाजुक

जागरण संवाददाता, हापुड़। कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला रफीक नगर में मंगलवार रात एक मामूली पारिवारिक विवाद ने दुखद रूप ले लिया। विवाद के दौरान पति जावेद और उसकी पत्नी खुशनुमा ने गुस्से में पड़ोसी की बाइक से पेट्रोल निकालकर पी लिया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन खुशनुमा की हालत गंभीर होने के कारण उसे मेरठ रेफर कर दिया गया है।

जानकारी के मुताबिक जावेद और खुशनुमा की शादी को आठ साल हो चुके हैं। दंपती के तीन बच्चे हैं। रफीक नगर गली नंबर नौ में रहने वाला जावेद बेरोजगार है और शराब का आदी है। मंगलवार रात को जावेद बाजार से खाना लेकर घर पहुंचा था। खाना खाने के दौरान दोनों के बीच किसी बात पर विवाद हो गया।

इससे गुस्साए जावेद ने खुशनुमा के साथ मारपीट की। गुस्से में खुशनुमा ने पड़ोसी की बाइक से पेट्रोल निकालकर पी लिया। इसके बाद जावेद ने भी वही कदम उठाया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गया। खुशनुमा की हालत गंभीर स्थानीय लोगों ने तुरंत डायल 112 पर काल कर पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद जदीद चौकी प्रभारी प्रवीण कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों को स्थानीय अस्पताल ले गए। जहां चिकित्सकों ने खुशनुमा की गंभीर हालत को देखते हुए उसे मेरठ रेफर किया, जहां उसका इलाज जारी है।