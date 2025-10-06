Language
    जमीन के विवाद में घर में घुसकर हमला, पीड़ित परिवार ने समाधान दिवस में लगाई न्याय की गुहार

    By Dhrub Sharma Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 11:10 AM (IST)

    हापुड़ के सिंभावली में जमीनी विवाद के चलते एक परिवार पर हमला हुआ। पीड़ित अंजार ने शिकायत दर्ज कराई कि मुजम्मिल और उसके परिवार ने घर में घुसकर मारपीट की जिसमें कई लोग घायल हो गए। शुम्या नामक महिला की टांग में फ्रैक्चर आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश जारी है।

    पुरानी रंजिश को लेकर परिवार पर हमला

    संवाद सहयोगी, सिंभावली (हापुड़)। हापुड़ में सिंभावली के वैठ गांव में जमीनी विवाद को लेकर चल रही पुरानी रंजिश में चार आरोपितों पर घर में घुसकर परिवार के लोगों से मारपीट करने का आरोप है। संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायत होने पर पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपितों पर रिपोर्ट दर्ज की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सिंभावली थाना क्षेत्र के वैठ गांव के अंजार ने शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायती पत्र दिया था। जिसमें उल्लेख किया है कि गांव के कुछ लोग जमीन के विवाद को लेकर पुरानी रंजिश मानते है। एक अक्टूबर को आरोपित मुजम्मिल, बेटे अरबाज, मुदद्सिर और पत्नी अफसरी हाथों में लाठी-डंडे और रोड लेकर घर में घुस आए और गाली-गलौज करने लगे।

    वहीं, विरोध करने पर हमलावरों ने मां वकीला पर हमला कर दिया। महिला को बचाने आए पिता इंतजार,बहन शुम्या और शना के साथ लाठी डंडे व लोहे की राड से जान से मारने की नियत से हमला कर दिया। जिससे गंभीर रूप से घायल हो गई।

    पीड़ित की बहन शुम्या मौके पर ही बेहोश हो गई। उसकी बहन की टांग में लोहे की राड से हमला होने पर टांग में फ्रैक्चर आया हैं। दबंगों ने उसकी बहन का मोबाईल भी छीन लिया और मोबाईल को अपने साथ लेकर फरार हो गए।

    थाना प्रभारी निरीक्षक महेंद्र सिंह का कहना है कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर चारों आरोपितों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है,जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।