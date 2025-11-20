बाजार में बिक रहा नकली हार्पिक, हापुड़ में पकड़ी गई बड़ी खेप; पुलिस की छापामारी से दुकानदारों में मचा हड़कंप

केशव त्यागी, हापुड़। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र में बुधवार को एक संयुक्त कार्रवाई में पुलिस और रेकिट बेंकाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की अधिकृत जांच एजेंसी ने नकली हार्पिक उत्पादों की बिक्री करने वाले तीन दुकानदारों पर शिकंजा कसा। कुचेसर चोपला इलाके की तीन किराना दुकानों से कुल 130 से अधिक नकली हार्पिक की बोतलें बरामद की गईं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस कार्रवाई में दो दुकानदारों को हिरासत में लिया गया, जबकि एक दुकानदार मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामले में कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना बाबूगढ़ प्रभारी निरीक्षक मुनीष प्रताप सिंह ने बताया कि हार्पिक क्लीनर की मूल निर्माता रेकिट बेंकाइजर कंपनी ने नकली उत्पादों की बिक्री रोकने के लिए नोएडा स्थित सेमिता लीगल एडवोकेट एंड सलिसिटर को जांच का जिम्मा सौंपा था।

तीन दुकानों पर नकली हार्पिक बेचे जाने की पुष्टि कंपनी के अधिकृत जांचकर्ता अलीगढ़ के आकाश नगर के अंकुर शर्मा ने अपनी टीम के साथ 19 नवंबर को बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के कुचेसर चोपला, रेलवे रोड और फतेहपुर इलाके का सर्वे किया। सर्वे के दौरान उन्हें तीन दुकानों पर नकली हार्पिक बेचे जाने की पुष्टि हुई, जिसकी सूचना उन्होंने तुरंत बाबूगढ़ थाने को दी गई।

30 नवंबर को पुलिस ने कंपनी के अधिकारियों के साथ पहले दुकान अग्रवाल पैलेस पर छापा मारा। दुकान पर मौजूद दुकानदार फतेहपुर, कुचेसर चौपला के प्रमोद कुमार को दबोच लिया। मौखिक सहमति के बाद तलाशी में 15 पीस (200 मिली) और 11 पीस (एक लीटर) नकली हार्पिक बरामद हुआ।

इसके बाद टीम दूसरी दुकान हरीश किराना स्टोर पहुंची, जहां दुकानदार फतेहपुर, कुचेसर चौपला के गोलू उर्फ हर्ष को दबोचा। तलाशी में 15 पीस (500 मिली) और छह पीस (एक लीटर) नकली हार्पिक बरामद हुआ। इसके बाद तीसरी दुकान देवेंद्र कुमार मुकेश कुमार किराना स्टोर पर छापा मारा गया। यहां से दुकानदार फतेहपुर, कुचेसर चौपला के राहुल गुप्ता को दबोचा। यहां से भी 35 पीस (500 मिली) और 54 पीस (200 मिली) नकली हार्पिक बरामद हुआ।