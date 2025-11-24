Hapur News: फैक्ट्री में गमछे से झूलता मिला कामगार का शव, इलाके में फैली सनसनी

संवाद सहयोगी, पिलखुवा (हापुड़)। हापुड़ में कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत जिंदल नगर स्थित एक पाइप फैक्ट्री परिसर में सोमवार सुबह उस समय हलचल मच गई जब एक आवासीय कक्ष में अकेले ठहरे एक कामगार का शव पंखे के सहारे गमछे से झूलता मिला। फैक्ट्री में कार्यरत दूसरे साथियों ने सुबह ड्यूटी से लौटते ही कमरे का दरवाजा खोला तो सामने फंदे पर लटका शव देखकर सभी घबरा गए और पूरे परिसर में अफरा तफरी फैल गई।

घटना की सूचना प्रबंधन के जरिये पुलिस तक पहुंची। टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को नीचे उतरवाया और अस्पताल भेजा। जानकारी के अनुसार बिहार वैशाली जिले के नौरंगपुरी क्षेत्र के मदन कुमार (28) करीब दो वर्ष से जिंदल नगर की एक पाइप फैक्ट्री में काम कर रहा था। वह अपने एक साथी के साथ इसी कमरे में रहता था।

रविवार की रात उसका साथी नाइट ड्यूटी पर गया था, जबकि मदन कमरे में अकेला ही था। सोमवार सुबह जैसे ही साथी ड्यूटी से लौटा और दरवाजा खोला, सामने अचानक शव दिखाई देने पर शोर मच गया। पुलिस और फॉरेन्सिक टीम ने कमरे की बारीकी से जांच कर मृतक का मोबाइल अपने कब्जे में लिया। टीम कॉल डिटेल, चैट हिस्ट्री और अंतिम लोकेशन की जांच कर रही है ताकि घटना से जुडे हर पहलू को जोडा जा सके।