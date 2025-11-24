Language
    Hapur News: फैक्ट्री में गमछे से झूलता मिला कामगार का शव, इलाके में फैली सनसनी

    By Dharampal Arya Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 09:22 PM (IST)

    हापुड़ के पिलखुवा में एक पाइप फैक्ट्री में काम करने वाले मदन कुमार नामक एक कामगार का शव कमरे में पंखे से लटका मिला। उसके साथी कामगारों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का लग रहा है, लेकिन पुलिस अन्य पहलुओं से भी जांच कर रही है।

    संवाद सहयोगी, पिलखुवा (हापुड़)। हापुड़ में कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत जिंदल नगर स्थित एक पाइप फैक्ट्री परिसर में सोमवार सुबह उस समय हलचल मच गई जब एक आवासीय कक्ष में अकेले ठहरे एक कामगार का शव पंखे के सहारे गमछे से झूलता मिला। फैक्ट्री में कार्यरत दूसरे साथियों ने सुबह ड्यूटी से लौटते ही कमरे का दरवाजा खोला तो सामने फंदे पर लटका शव देखकर सभी घबरा गए और पूरे परिसर में अफरा तफरी फैल गई।

    घटना की सूचना प्रबंधन के जरिये पुलिस तक पहुंची। टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को नीचे उतरवाया और अस्पताल भेजा। जानकारी के अनुसार बिहार वैशाली जिले के नौरंगपुरी क्षेत्र के मदन कुमार (28) करीब दो वर्ष से जिंदल नगर की एक पाइप फैक्ट्री में काम कर रहा था। वह अपने एक साथी के साथ इसी कमरे में रहता था।

    रविवार की रात उसका साथी नाइट ड्यूटी पर गया था, जबकि मदन कमरे में अकेला ही था। सोमवार सुबह जैसे ही साथी ड्यूटी से लौटा और दरवाजा खोला, सामने अचानक शव दिखाई देने पर शोर मच गया। पुलिस और फॉरेन्सिक टीम ने कमरे की बारीकी से जांच कर मृतक का मोबाइल अपने कब्जे में लिया। टीम कॉल डिटेल, चैट हिस्ट्री और अंतिम लोकेशन की जांच कर रही है ताकि घटना से जुडे हर पहलू को जोडा जा सके।

    कोतवाली प्रभारी निरीक्षक श्योपाल सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया पूरा मामला आत्महत्या की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि युवक घटना के समय अकेला था। फिर भी आर्थिक दबाव, पारिवारिक तनाव और मानसिक स्थिति जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखते हुए गहन जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेगा।

     