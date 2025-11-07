मोनाड यूनिवर्सिटी में दूसरे दिन भी दस्तावेजों की तलाश में जुटी ईडी, कैंपस और पूर्व कर्मचारियों के घरों पर छापा

जागरण संवाददाता, हापुड़। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने छापेमारी के दूसरे दिन शुक्रवार को भी मोनाड यूनिवर्सिटी के कैंपस में डेरा डाले रखा। फर्जी डिग्री घोटाले के वित्तीय पहलुओं की जांच के तहत दिल्ली से रवाना हुई ईडी की चारों टीमें बृहस्पतिवार तड़के हापुड़ पहुंची थीं।

इनमें एक टीम यूनिवर्सिटी के मुख्य कैंपस में, जबकि बाकी तीन टीमें पूर्व कर्मचारियों सनी कश्यप, विपुल चौधरी और इमरान के घरों पर सक्रिय रहीं। कर्मचारियों के घरों से देर रात ईडी के सदस्य लौट चुके हैं, लेकिन कैंपस में दस्तावेजों की छानबीन जारी है। ईडी अधिकारियों और यूनिवर्सिटी प्रशासन ने किसी भी तरह की जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया है।

कैंपस के प्रशासनिक भवन, रजिस्ट्रार कार्यालय और अकाउंट सेक्शन में फैली टीमों ने सभी कंप्यूटरों की हार्ड डिस्क जब्त कर ली हैं। सर्वर रूम को सील कर दिया गया है, जबकि मुख्य द्वार पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवान तैनात हैं। किसी को भी अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं है। बता दें कि मई 2025 में उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) द्वारा उजागर फर्जी डिग्री घोटाले से जुड़ी है।

उस समय यूनिवर्सिटी के चेयरमैन विजेंद्र सिंह हुड्डा, प्रो-चांसलर नितिन कुमार सिंह समेत दस लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें सनी कश्यप, कुलदीप, विपुल चौधरी, इमरान और संदीप कुमार जैसे कर्मचारी शामिल थे, जो नकली मार्कशीट और डिग्री तैयार करने में प्रत्यक्ष रूप से लिप्त पाए गए। सनी कश्यप, इमरान और विपुल चौधरी गिरफ्तारी के बाद जमानत पर बाहर हैं। इन तीनों के घरों से ईडी की टीम ने नकदी, बैंक पासबुक और एक लेपटाप बरामद किए हैं।