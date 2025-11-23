मारपीट, बंद कमरे में यातना और नाजायज हरकत... विवाहिता के गर्भस्थ शिशु की मौत, हरकत में पुलिस

संवाद सहयोगी, पिलखुवा। कोतवाली क्षेत्र के अशोक नगर लुहारान की विवाहिता ने ससुराल पक्ष पर दहेज को लेकर लगातार प्रताड़ना, मारपीट, मानसिक उत्पीड़न और अर्ध बेहोशी की हालत में नाजायज हरकत करने जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़िता इस समय जीएस अस्पताल में उपचार करा रही है।

दर्ज रिपोर्ट में विवाहिता रीवा ने कहा कि दिल्ली में किराये के कमरे में उससे बारह लाख रुपये और स्विफ्ट कार की मांग की जाती थी। विरोध करने पर उसे कमरे में बंद कर दिया जाता, भोजन तक नहीं दिया जाता और लगातार पीटा जाता था। उसने बताया कि डिप्रेशन में देखकर उसे नींद की गोलियां तक दी जाती थीं।

अर्ध बेहोशी के दौरान हुई नाजायज हरकत का विरोध करने पर उसे फिर बेरहमी से मारा गया, जिससे गर्भस्थ शिशु की मौत हो गयी। स्थिति बिगड़ने पर ससुराल पक्ष उसे सफदरजंग अस्पताल ले गया, लेकिन वहीं छोड़कर गायब हो गया। होश में आने पर पीड़िता ने मायके फोन किया। पिता और भाई पहुंचे और डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया, जिसमें गर्भस्थ शिशु मृत मिला। मायके आने के बाद पीड़िता ने पूरी घटना परिवार को बताई।