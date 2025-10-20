ससुरालियों की हैवानियत: दहेज के लिए पीटा, कमरे में कैद किया, फिर दे दिया तीन तलाक

जागरण संवाददाता, हपुड़। दहेज में कार की मांग पूरी न होने पर कोतवाली थाना क्षेत्र के कोटला मेवातियान मोहल्ले की रहने वाली विवाहिता के साथ ससुरालियों ने मारपीट कर दी। विवाहिता ने इसकी सूचना डायल-112 पर फोन कर दी तो मौके पर पहुंचकर पुलिस ने ससुरालियों को समझा दिया।

पुलिस के जाते ही आरोपितों ने पीड़िता को कमरे में बंधक बना लिया। सूचना पर मौके पर पहुंचे मायके पक्ष के लोगों ने ससुरालियों से बात करने को पहुंचे। ससुरालियों ने मायके पक्ष के लोगों के साथ भी मारपीट करते हुए पीड़िता को तीन तलाक दे दिया। पीड़िता की शिकायत पर आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

मोहल्ले की रहने वाली रिजवाना ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए पुलिस को बताया कि उनका निकाह तीन वर्ष पहले कोटला मेवातियान मोहल्ले के रहने वाले गुलफाम के साथ हुआ था। निकाह के कुछ दिनों बाद ही पीड़िता की सास अवरीशा, ससुर रियाजुद्दीन, देवर शाहरुख ने दहेज में कार की मांग को लेकर उसका उत्पीड़न शुरू कर दिया।

बीते चार अक्टूबर को ससुरालियों ने एक बार फिर से दहेज में कार की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। इस धमकी से भयभीत होकर पीड़िता ने डायल-112 पर फोन काल कर पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस के पहुंचने पर मामला शांत हो गया।

आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस के जाते ही ससुरालियों ने मारपीट करते हुए उसे कमरे में बंद कर दिया। 10 अक्टूबर को मायके पक्ष के लोग ससुराल पहुंचे तो आरोपी ससुरालियों ने उनके साथ मारपीट की। साथ ही पीड़िता के पति ने उसे तीन तलाक दे दिया।