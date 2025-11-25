दहेज के लिए प्रेग्नेंट पत्नी को पीटा, दुपट्टे से गला घोंटने की कोशिश; हापुड़ में पति और ससुरालियों पर गैंगरेप-मारपीट का मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, हापुड़। शहर के एक मोहल्ले की विवाहिता ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उसकी शादी 8 नवंबर 2019 को गाजियाबाद के संजय नगर निवासी नितिन कुमार सिंघल से हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही उसके पति नितिन, ससुराल वाले पवन कुमार व सुधा सिंघल, जेठ व जेठानी विनय व गुंजन सिंघल और जेठानी पूजा अग्रवाल दहेज में स्विफ्ट कार व पांच लाख रुपये की मांग करने लगे।

मांग पूरी न होने पर आरोपियों ने उसके साथ गाली-गलौज व मारपीट शुरू कर दी। जान से मारने की धमकी भी दी। उसका पति देर रात शराब पीकर घर आता था और उसके साथ अननैचुरल सेक्स करने के लिए मजबूर करता था। 12 फरवरी, 2023 को, जब पीड़िता पांच महीने की प्रेग्नेंट थी, तो आरोपियों ने उसे बुरी तरह पीटा। उसके पति नितिन ने उसके दुपट्टे से उसका गला घोंटने की कोशिश की।

पीड़िता किसी तरह बच निकली। फिर आरोपियों ने उसे घर से निकाल दिया। 20 जून, 2023 को, पीड़िता ने शहर के हीरालाल नर्सिंग होम में एक बेटे कबीर सिंघल को जन्म दिया। उसके पिता ने सारा मेडिकल खर्च उठाया। 21 सितंबर, 2025 को, नितिन अपने भाई विनय और एक अनजान आदमी के साथ पीड़िता के माता-पिता के घर पहुंचा।