कार्ड बंट गए, सामान आ गया और गोद भराई हो गई… दुल्हन बनने से 12 दिन पहले सपना टूटा

जागरण संवाददाता, हापुड़। बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के श्यामपुर जट्ट गांव की एक युवती, जो दुल्हन बनने का सपना देख रही थी, उस पर उस समय गाज गिर गई, जब शादी से महज 12 दिन पहले दूल्हे के परिवार ने शादी से इनकार कर दिया। दस लाख रुपये दहेज और कार की मांग पूरी न होने पर दूल्हे के परिवार ने रिश्ता तोड़ दिया। पहले शादी 10 दिसंबर को होनी थी।

सबसे दुखद बात यह है कि लड़की पक्ष ने गोद भराई की रस्म के दौरान ही परंपरा के नाम पर दहेज के आरोपियों को पांच लाख रुपये दे दिए थे। पीड़ित पक्ष ने थाने में शिकायत दी है। श्यामपुर जट्ट गांव के दर्शन सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी बहन की शादी बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के ही लुखराड़ा गांव के एक युवक के साथ तय हुई थी। आपसी सहमति से रिश्ता तय हुआ था। शादी 10 दिसंबर को होनी थी।

गोद भराई की रस्म धूमधाम से हुई। इस रस्म के दौरान दूल्हे पक्ष को दहेज के रूप में पांच लाख रुपये का पारंपरिक तोहफा दिया गया। इसके अलावा, दुल्हन के लिए सोने-चांदी के गहने, फर्नीचर, एक डबल बेड, एक फ्रिज, एक LED TV, एक डिनर सेट, बर्तन, कपड़े और घर का दूसरा सामान भी खरीदा गया, जिसकी कीमत करीब सात लाख रुपये थी। शादी की इतनी धूम थी कि कार्ड छपवाकर रिश्तेदारों और पड़ोसियों को बांट दिए गए थे।

बारात 10 दिसंबर को उनके गांव आनी थी। बारात की तैयारियां जोरों पर थीं। लेकिन, जैसे-जैसे शादी की तारीख नजदीक आई, दूल्हे पक्ष का रवैया बदल गया। पहले उन्होंने छोटी-मोटी मांगें रखीं, फिर खुलेआम दहेज की मांग करने लगे। आखिर में, हाल ही में दूल्हे पक्ष ने साफ-साफ कह दिया कि जब तक वे दहेज में दस लाख रुपये और अच्छी कार नहीं देंगे, बारात नहीं आएगी।

पीड़िता और उसके परिवार ने हाथ जोड़कर और आंसू बहाते हुए विनती की कि इतनी बड़ी रकम जुटाना उनके बस की बात नहीं है। फिर भी, दूल्हे पक्ष ने एक न सुनी। उन्होंने फोन कॉल भी उठाना बंद कर दिया। 27 नवंबर को उन्होंने ऐलान कर दिया कि शादी नहीं होगी। इस सदमे से पीड़िता की बहन टूट गई। वह दिन-रात रोती है, खाना-पीना छोड़ दिया है और बार-बार बेहोश हो जाती है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो।



