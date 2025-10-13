डॉक्टर ने मांगे इलाज के पैसे, मरीज ने पंच से मारकर तोड़ दी दांत; क्या है पूरी कहानी?
एक डॉक्टर ने मरीज का इलाज करने के बाद जब पैसे मांगे, तो मरीज ने पैसे देने से इनकार कर दिया। इस बात पर विवाद इतना बढ़ गया कि मरीज ने डॉक्टर को पंच मार दिया, जिससे डॉक्टर का दांत टूट गया। डॉक्टर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।
जागरण संवाददाता, हापुड़। कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला लज्जापुरी में एक डॉक्टर पर उसके मरीज और उसके बेटे ने लोहे के पंच से हमला कर दिया, जब उसने इलाज के पैसे मांगे। हमले में डॉक्टर के दांत टूट गए और क्लीनिक में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
मोहल्ला लज्जापुरी निवासी डॉ. प्रेमचंद ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनका क्लीनिक रामलीला मैदान के गेट नंबर 3 पर स्थित है। सिद्धार्थ नगर निवासी लेखराज एक महीने से पैर में चोट का इलाज करा रहे थे। लेखराज ने इलाज के दौरान धीरे-धीरे पैसे देने का वादा किया था।
11 अक्टूबर की शाम को जब उन्होंने लेखराज से बकाया पैसे मांगे तो आरोपियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर लेखराज और उसके बेटे प्रदीप ने डॉक्टर पर लोहे के पंच से हमला कर उनके दांत तोड़ दिए। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी और फरार हो गए।
कोतवाली प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच शुरू कर दी गई है और आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
