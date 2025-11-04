गड्ढों में कैसे तब्दील हुईं हापुड़ की सड़कें? सामने आई बड़ी वजह

जागरण संवाददाता, धौलाना। गौतमबुद्ध नगर की सीमा से लगे गांव महाराजगढ़ी को जाने वाला करीब दो किलोमीटर लंबा मार्ग पिछले एक साल से जर्जर है। भारी डंपरों की लगातार आवाजाही और मिट्टी खनन से गहरे गड्ढे बन गए हैं, जिससे ग्रामीणों और राहगीरों को काफी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि यह मार्ग क्षेत्र की करीब एक हजार की आबादी को धौलाना एनटीपीसी मार्ग से जोड़ता है।

मार्ग की खस्ता हालत के कारण आम लोगों के साथ-साथ किसानों को भी अपनी फसल खेतों तक ले जाने में दिक्कत होती है। बरसात में स्थिति और भी खराब हो जाती है। कीचड़ और जलभराव वाली सड़कों से वाहनों के फिसलने का खतरा बढ़ जाता है। मिट्टी डंप करने वाले ट्रकों से गिट्टी उखड़ गई है, जिससे कई जगहों पर एक से दो फीट तक गहरे गड्ढे हो गए हैं। इससे दोपहिया वाहन चालक अक्सर गिरकर चोटिल हो रहे हैं।