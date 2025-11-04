Language
    गड्ढों में कैसे तब्दील हुईं हापुड़ की सड़कें? सामने आई बड़ी वजह

    By Rahul Gahlot Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 07:23 AM (IST)

    धौलाना के पास महाराजगढ़ी गांव को जाने वाली सड़क एक साल से जर्जर है। भारी डंपरों के चलने से सड़क पर गहरे गड्ढे बन गए हैं, जिससे ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। किसानों को फसल ले जाने में दिक्कत हो रही है, और बारिश में स्थिति और भी खराब हो जाती है। लोक निर्माण विभाग ने मरम्मत के लिए प्रस्ताव भेजा है।

    धौलाना के पास महाराजगढ़ी गांव को जाने वाली सड़क एक साल से जर्जर है। 

    जागरण संवाददाता, धौलाना। गौतमबुद्ध नगर की सीमा से लगे गांव महाराजगढ़ी को जाने वाला करीब दो किलोमीटर लंबा मार्ग पिछले एक साल से जर्जर है। भारी डंपरों की लगातार आवाजाही और मिट्टी खनन से गहरे गड्ढे बन गए हैं, जिससे ग्रामीणों और राहगीरों को काफी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि यह मार्ग क्षेत्र की करीब एक हजार की आबादी को धौलाना एनटीपीसी मार्ग से जोड़ता है।

    मार्ग की खस्ता हालत के कारण आम लोगों के साथ-साथ किसानों को भी अपनी फसल खेतों तक ले जाने में दिक्कत होती है। बरसात में स्थिति और भी खराब हो जाती है। कीचड़ और जलभराव वाली सड़कों से वाहनों के फिसलने का खतरा बढ़ जाता है। मिट्टी डंप करने वाले ट्रकों से गिट्टी उखड़ गई है, जिससे कई जगहों पर एक से दो फीट तक गहरे गड्ढे हो गए हैं। इससे दोपहिया वाहन चालक अक्सर गिरकर चोटिल हो रहे हैं।

    स्थानीय लोगों ने कई बार लोक निर्माण विभाग से शिकायत की, लेकिन कोई मरम्मत कार्य शुरू नहीं हुआ। एक साल पहले इसी मार्ग पर एक फैक्ट्री के निर्माण के दौरान सैकड़ों डंपर मिट्टी डाली गई थी। तब से यह सड़क जर्जर अवस्था में है। लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर संजय कुमार ने बताया कि सड़क की मरम्मत के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। स्वीकृति मिलते ही मरम्मत का काम शुरू हो जाएगा।