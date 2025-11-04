Language
    हापुड़ के धौलाना में डेंगू का कहर, सरकारी अस्पताल में उमड़ी मरीजों की भीड़

    By Rahul Gahlot Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 04:47 PM (IST)

    हापुड़ के धौलाना में डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है, जिससे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों की भीड़ उमड़ रही है। एक मरीज, अभिनव, की हालत गंभीर होने पर उसे मेरठ रेफर किया गया। स्वास्थ्य विभाग फॉगिंग और जागरूकता अभियान चला रहा है। लोगों से पानी जमा न होने देने और सावधानी बरतने की अपील की गई है।

    संवाद सहयोगी, धौलाना (हापुड़)। हापुड़ में धौलाना में कस्बे में में डेंगू का प्रकोप तेजी से फैलता जा रहा है। हालात यह हैं कि धौलाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में रोजाना बुखार से पीड़ित मरीजों की लंबी कतारें लग रही है।

    जानकारी के अनुसार, धौलाना के रहने वाले अभिनव को तेज बुखार और अत्यधिक कमजोरी की शिकायत पर स्वजन एक हफ्ते पूर्व धौलाना सीएचसी लेकर आये थे । यहां तैनात चिकित्सक डा. प्रणव राघव और डा. राजेश कुमार ने तुरंत जांच कराई, जिसमें अभिनव का डेंगू पॉज़िटिव पाया गया।

    वहीं, जांच रिपोर्ट में उसके प्लेटलेट्स की संख्या मात्र 39 हजार रह गई थी। स्थिति गंभीर देखते हुए डाक्टरों ने तत्काल प्राथमिक उपचार के बाद मरीज को जिला अस्पताल हापुड़ और वहां से मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर किया। करीब एक सप्ताह तक चले इलाज के बाद अभिनव की तबीयत में सुधार हुआ।

    केंद्र प्रभारी रोहित सिंह ने बताया कि कस्बे में डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार निगरानी में जुटी हैं। क्षेत्र में फॉगिंग, सफाई और जागरूकता अभियान चलाया जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि अपने घरों के आसपास पानी न जमा होने दें और डेंगू से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां अपनाएं।