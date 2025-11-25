Language
    SIR प्रक्रिया के समय को बढ़ाने को की मांग, विरोध में 14 दिसंबर को दिल्ली में महारैली का आयोजन

    By Mukul Mishra Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 08:13 PM (IST)

    हापुड़ में कांग्रेस कमेटी की बैठक में एसआईआर प्रक्रिया के समय को बढ़ाने की मांग की गई। जिलाध्यक्ष राकेश त्यागी ने चुनाव आयोग पर जोखिम थोपने का आरोप लगाया और बीएलओ को बिना प्रशिक्षण के काम पर लगाने की बात कही। पूर्व विधायक गजराज सिंह ने एसआईआर के लिए कम समय देने की बात कही, जिसके चलते 14 दिसंबर को दिल्ली में महारैली का आयोजन किया जाएगा।

    कांग्रेसियों द्वारा एसआईआर प्रक्रिया के समय को बढ़ाने के लिए मांग की।

    जागरण संवाददाता, हापुड़। शहर और जिला कांग्रेस कमेटी की संयुक्त रूप से बैठक का आयोजन मंगलवार को शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में हुआ। इसमें एसआइआर के संबंध में वार्ता की गई। इस दौरान कांग्रेसियों द्वारा एसआईआर प्रक्रिया के समय को बढ़ाने के लिए मांग की।

    जिलाध्यक्ष राकेश त्यागी ने कहा कि एसआईआर चुनाव आयोग द्वारा थोपा गया एक बड़ा जोखिम हैं। बहुत से बीएलओ को बिना ट्रेनिंग के एसआइआर के काम में लगा दिया गया हैं। जिलाध्यक्ष राकेश त्यागी ने मांग की है कि एसआइआर प्रक्रिया के समय को बढ़ाया जाए। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार और चुनाव आयोग की मिलीभगत से एसआइआर का कार्य जोरों पर चलाया जा रहा हैं।

    पूर्व विधायक गजराज सिंह ने कहा कि एसआईआर के लिए चुनाव आयोग द्वारा कम समय दिया गया है। जिसके चलते बहुत से लोग एसआइआर के फार्म नहीं भर पा रहे हैं। इसके चलते 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में दिल्ली चलो महारैली का आह्वान किया गया है। इसके लिए भी संगठन की ओर से तैयारी तेज हो गई हैं।

    इस दौरान जिला कांग्रेस अनुशासन समिति के चेयरमैन पंडित अरविंद शर्मा, विधि प्रकोष्ठ कांग्रेस जिला चेयरमैन अधिवक्ता रघुवीर सिंह, एससी-एसटी कांग्रेस जिलाध्यक्ष व एसआइआर कोआर्डिनेटर नरेश भाटी, डा. वीसी शर्मा आदि उपस्थित रहे।