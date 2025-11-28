हापुड़: 40 साल से वकालत करने वाले वकील भी नहीं बचे, पुराने सिक्कों के नाम पर लाखों गंवाए
हापुड़ में साइबर जालसाजों ने पुराने सिक्के खरीदने के नाम पर एक वकील से 4.82 लाख रुपये की ठगी की। आरोपियों ने आरबीआई के नकली सर्टिफिकेट भेजकर वकील को फंसाया और कई बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करवाए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और लोगों से ऑनलाइन विज्ञापनों से सावधान रहने की अपील की है।
केशव त्यागी, हापुड़। साइबर जालसाजों ने सिक्के खरीदने के नाम पर सिटी कोर्ट में काम करने वाले एक वकील से ₹4,82,000 की ठगी कर ली। वकील की शिकायत पर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। उनके मोबाइल फोन और बैंक अकाउंट की डिटेल्स के आधार पर पुलिस आरोपियों का पता लगाने में जुटी है।
पुलिस रिपोर्ट में सुनील कुमार अग्रवाल ने बताया कि वह सिटी कोर्ट में वकील हैं और 40 साल से ज्यादा समय से वकालत कर रहे हैं। 15 अक्टूबर 2025 को उन्हें एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल आने पर कॉल करने वाले ने खुद को पुराने सिक्के और नोट खरीदने वाला और RBI से अप्रूव्ड कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बताया। इसके बाद आरोपियों ने पीड़ित को WhatsApp पर RBI के नकली सर्टिफिकेट भेजे।
इन्हें देखकर पीड़ित जाल में फंस गया। इसके बाद, 15 से 18 अक्टूबर, 2025 के बीच पीड़ित ने अपने और अपने रिश्तेदारों के अकाउंट से अमन कुमार, ऋतिक, लोकेश कुमार, अरुण कुमार, समीर छेत्री, पंकज सिंह, बबलू कुमार, विजय सक्सेना, राज सिंह ज्ञानी और शंकर कादयान समेत दस लोगों के बैंक अकाउंट में अलग-अलग किश्तों में कुल ₹4.82 लाख ट्रांसफर कर दिए।
धोखाधड़ी के बाद भी जालसाज रुके नहीं। राज सिंह ज्ञानी नाम के आरोपी ने पीड़ित को फोन किया और एक्स्ट्रा GST के नाम पर ₹1.50 लाख जमा करने का दबाव बनाया। तब पीड़ित को धोखाधड़ी का पता चला। 27 अक्टूबर, 2025 को पीड़ित ने हापुड़ देहात थाने में लिखित शिकायत दी। फिर उसने पुलिस अधीक्षक से शिकायत की। पुलिस अधीक्षक ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि साइबर क्राइम थाने में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।
अकाउंट फ्रीज करने और जालसाजों को पकड़ने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि वे YouTube या इंटरनेट मीडिया पर आने वाले पुराने सिक्के और नोट खरीदने के ऐड पर भरोसा न करें और कोई भी रकम ट्रांसफर करने से पहले पास के पुलिस स्टेशन या साइबर सेल से वेरिफिकेशन करवा लें।
