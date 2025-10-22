कंपनी में मानसिक उत्पीड़न से तंग आकर क्रेडिट मैनेजर की आत्महत्या, वीडियो में सुनाई आपबीती

जागरण संवाददाता, हापुड़। कार्यस्थल पर मानसिक उत्पीड़न की चरम सीमा पार करते हुए एक फाइनेंस कंपनी के क्रेडिट मैनेजर ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। मृतक ने एंबुलेंस में स्वजन के समक्ष अपना दर्द बयां किया। जिसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।

वीडियो में मृतक ने कंपनी के ब्रांच मैनेजर समेत तीन कर्मचारियों के उत्पीड़न से परेशान होकर जान देने की बात कही है। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल मामले में तहरीर नहीं दी गई है।

कोतवाली प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि दिल्ली रोड स्थित प्रीत विहार का 28 वर्षीय शशांक भारद्वाज दिल्ली रोड स्थित एक प्रमुख फाइनेंस कंपनी में क्रेडिट मैनेजर के पद पर कार्यरत था। मंगलवार रात को घर पर ही उसने सल्फास (एक जहरीला कीटनाशक) खा लिया।

स्वजन को हालात की भनक लगी तो अफरा तफरी मच गई। स्वजन ने तुरंत उसे स्थानीय अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए दिल्ली के एक बड़े अस्पताल के लिए रेफर कर दिया।

दिल्ली जाते समय एंबुलेंस में शशांक की हालत इतनी नाजुक थी कि स्वजन ने उसका एक वीडियो बना लिया।