Hapur News: आस्था की आड़ में हुड़दंग, पुलिस की कार्रवाई से मेले में अफरा-तफरी!

जागरण संवाददाता, गढ़मुक्तेश्वर। कार्तिक पूर्णिमा मेले में आस्था की आड़ में हुड़दंग मचाने वाले श्रद्धालुओं पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मंगलवार रात से शुरू हुई पुलिस चेकिंग लगातार जारी रही। चेकिंग के दौरान पशु दौड़ में इस्तेमाल होने वाली 19 बुग्गी और चार बुलेट मोटरसाइकिल जब्त कर कार्रवाई शुरू कर दी। इसके अलावा पुलिस ने दर्जनों श्रद्धालुओं से हुक लगी छड़ें बरामद कर उन्हें छोड़ दिया।

देर रात मेरठ के युवकों ने किठौर से पशु दौड़ का आयोजन किया, जिसमें गढ़ जाते समय एक भैंसा मर गया। युवकों ने उसे जेसीबी मशीन से मेला मार्ग पर दफना दिया। इस साल कार्तिक पूर्णिमा मेले में हर साल की तरह मेरठ मार्ग पर पशु दौड़ का आयोजन हो रहा है।

दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर पशु दौड़ की खबर दैनिक जागरण में प्रकाशित होने के बाद आखिरकार अधिकारी हरकत में आए। मंगलवार देर शाम से एसडीएम श्रीराम यादव और कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनोज बालियान ने पशु दौड़ समेत आस्था की आड़ में हुड़दंग मचाने वाले श्रद्धालुओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी।

पुलिस ने पशु दौड़ के दौरान बुलेट से पटाखे चला रहे चार मोटरसाइकिलों को जब्त कर लिया। हालांकि युवकों को पुलिस ने छोड़ दिया। वहीं सोमवार रात डीएम अभिषेक पांडे ने पशु दौड़ के आयोजन के लिए हापुड़ से मेले में आते समय हंगामा कर रहे श्रद्धालुओं को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कार्रवाई की थी।