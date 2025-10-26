पैदल ही मेले में घूमे CM योगी, डेढ़ घंटे तक लगा रहा अधिकारियों का जमावड़ा; दिए सख्त निर्देश

संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर। कार्तिक पूर्णिमा मेले में रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे तथा गंगा पूजन किया। इसके बाद उन्होंने मेले का पैदल भ्रमण किया तथा अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान सांसद, विधायक, जिपं अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष सहित नेताओं का जमावड़ा लगा रहा। करीब डेढ़ घंटे तक मुख्यमंत्री मेले में मौजूद रहे। समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं की सुरक्षा, विशेषकर महिला संबंधी अपराध, मेले में व्यवस्था को लेकर गंभीरता बरतने के निर्देश दिए।

गढ़मुक्तेश्वर के गंगा खादर में प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा मेले का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष लगने वाले मेले में अभी तक 50 हजार से अधिक श्रद्धालुओं का आगमन हो चुका है। रविवार की सुबह से ही अधिकारी एवं कर्मचारी मुख्यमंत्री के आगमन की व्यवस्था करने में लगे हुए थे। दाेपहर 01:20 मिनट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर गढ़मुक्तेश्वर में गंगा तट के किनारे बने हेलीपैड पर उतरा तो वहां मौजूद लोगों ने जयकारें लगाकर स्वागत किया।

इसके बाद मुख्यमंत्री का काफिला करीब 200 मीटर दूर गंगा किनारे पहुंचा तथा वहां पंड़ित गोविंद शास्त्री, विनोद शास्त्री, मुधसूदन शास्त्री, गगन शास्त्री ने वैदिक मंत्रोचार के बीच पूजा अर्चना कराई। इसके बाद मुख्यमंत्री करीब 20 मिनट बाद पुन: वापस मेले में आ गए तथा पैदल ही मेले का निरीक्षण किया। इस दौरान वहां मौजूद श्रद्धालुओं का जमावड़ा लग गया। मुख्यमंत्री ने भी उनका हाथ हिलाकर स्वागत किया।

इसके बाद मुख्यमंत्री ने कमिश्नर, डीआइजी, आइजी, डीएम, एसपी के साथ बैठक की तथा मेले के बारे में संपूर्ण जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने के निर्देश दिए। उन्हाेंने शराब एवं अपराध विशेषकर महिलाओं के साथ होने वाले अपराध को रोकने एवं सुरक्षा को मजबूत करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।