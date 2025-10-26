Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    पैदल ही मेले में घूमे CM योगी, डेढ़ घंटे तक लगा रहा अधिकारियों का जमावड़ा; दिए सख्त निर्देश

    By Dhrub Sharma Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 05:08 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्तिक पूर्णिमा मेले का निरीक्षण किया। प्रयागराज में संगम तट पर पैदल चलकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने सुरक्षा, स्वच्छता और यातायात व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने को कहा। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को सतर्क रहकर मेले को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए। सरकार श्रद्धालुओं को हर संभव सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

    prefferd source google
    Hero Image

    हापुड़ में सीएम योगी ने कार्तिक पूर्णिमा मेले को लेकर दिए अधिकारियों को निर्देश।

    संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर। कार्तिक पूर्णिमा मेले में रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे तथा गंगा पूजन किया। इसके बाद उन्होंने मेले का पैदल भ्रमण किया तथा अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान सांसद, विधायक, जिपं अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष सहित नेताओं का जमावड़ा लगा रहा। करीब डेढ़ घंटे तक मुख्यमंत्री मेले में मौजूद रहे। समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं की सुरक्षा, विशेषकर महिला संबंधी अपराध, मेले में व्यवस्था को लेकर गंभीरता बरतने के निर्देश दिए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गढ़मुक्तेश्वर के गंगा खादर में प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा मेले का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष लगने वाले मेले में अभी तक 50 हजार से अधिक श्रद्धालुओं का आगमन हो चुका है। रविवार की सुबह से ही अधिकारी एवं कर्मचारी मुख्यमंत्री के आगमन की व्यवस्था करने में लगे हुए थे। दाेपहर 01:20 मिनट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर गढ़मुक्तेश्वर में गंगा तट के किनारे बने हेलीपैड पर उतरा तो वहां मौजूद लोगों ने जयकारें लगाकर स्वागत किया।

    इसके बाद मुख्यमंत्री का काफिला करीब 200 मीटर दूर गंगा किनारे पहुंचा तथा वहां पंड़ित गोविंद शास्त्री, विनोद शास्त्री, मुधसूदन शास्त्री, गगन शास्त्री ने वैदिक मंत्रोचार के बीच पूजा अर्चना कराई। इसके बाद मुख्यमंत्री करीब 20 मिनट बाद पुन: वापस मेले में आ गए तथा पैदल ही मेले का निरीक्षण किया। इस दौरान वहां मौजूद श्रद्धालुओं का जमावड़ा लग गया। मुख्यमंत्री ने भी उनका हाथ हिलाकर स्वागत किया।

    इसके बाद मुख्यमंत्री ने कमिश्नर, डीआइजी, आइजी, डीएम, एसपी के साथ बैठक की तथा मेले के बारे में संपूर्ण जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने के निर्देश दिए। उन्हाेंने शराब एवं अपराध विशेषकर महिलाओं के साथ होने वाले अपराध को रोकने एवं सुरक्षा को मजबूत करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

    उन्होंने गंगा में स्नान के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं को पूर्ण रूप से रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए। करीब 1:25 मिनट तक मेले में रहने के बाद मुख्यमंत्री 02: 45 पर वहां से रवाना हो गए।