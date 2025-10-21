धौलाना में छठ की तैयारियां शुरू, ऊपरी गंग नहर में आएगा पानी; घाटों पर सजने लगी आस्था

संवाद सहयोगी, जागरण, धौलाना। बीते कई दिनों से बंद पड़ी ऊपरी गंग नहर में मंगलवार देर रात तक पा आने वाला है, जिसके बाद क्षेत्र में छठ महापर्व की तैयारियां तेज हो गई हैं। धौलाना में इस वर्ष दो प्रमुख स्थलों पर छठ पूजा का आयोजन किया जाएगा। पहला आयोजन रावली पुल के पास बने घाट पर किया जाएगा। यहां साफ-सफाई का कार्य शुरू हो चुका है।

आयोजन समिति के अध्यक्ष पप्पू ठेकेदार ने बताया कि छठ की तैयारी के लिए नहर पुल के समीप घाट का निर्माण करते हुए बैरीकेडिंग की जा रही है। हालांकि, फिलहाल घाट पर गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है, जिसे जल्द ही साफ कराया जाएगा। दूसरा प्रमुख आयोजन एनटीपीसी रोड स्थित शंभु वाटिका फार्म में होगा, जहां इस वर्ष 25 से 28 अक्टूबर तक छठ महापर्व मनाया जाएगा।

सूर्य उपासना और शुद्धता का प्रतीक यह पर्व पारंपरिक विधियों नहाय खाय, खरना, संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य के साथ संपन्न होगा। फार्म की अध्यक्ष एवं प्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक डॉ. जया सिन्हा ने बताया कि छठ केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की शुद्धता, अनुशासन और श्रद्धा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि वे स्वयं विधिवत पूजा करेंगी और समाज, स्वास्थ्य तथा राष्ट्र की समृद्धि की कामना करेंगी।

श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था पूरी आयोजन समिति के सदस्य मोहित माधव ने जानकारी दी कि श्रद्धालुओं के लिए स्वच्छता, सुरक्षा, आवास, प्रकाश और अन्य सुविधाओं की पूरी व्यवस्था की गई है। समिति ने सभी श्रद्धालुओं से इस पवित्र अवसर पर सम्मिलित होकर सामूहिक प्रार्थना में भाग लेने और समाज व राष्ट्र की उन्नति के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने का आग्रह किया है।