हापुड़ में छिजारसी टोल कर्मियों की दबंगई से हंगामा, वीडियो वायरल होने पर लोगों ने टोल प्रबंधन पर उठाए सवाल

संवाद सहयोगी, पिलखुवा। मंगलवार सुबह छिजारसी टोल प्लाजा पर वाहनों को देर तक रोकने को लेकर चालकों और टोल कर्मियों के बीच बहस बढ़ गई, जो धक्का-मुक्की तक पहुंच गई। घटना का वीडियो प्रसारित होते ही लोगों में रोष फैल गया और टोल प्रबंधन की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे।

घटना के अनुसार, टोल कर्मियों ने वाहनो को काफी देर रोके रखा, जिस पर चालकों ने आपत्ति जताई। तनाव बढ़ने पर लोग जमा हो गए और मामला गंभीर हो गया। वीडियो बना रहे युवक ने बताया कि देरी का कारण पूछते ही कर्मियों ने उसके साथ भी अभद्रता की, जिसके बाद उसने वीडियो इंटरनेट मीडिया पर डाल दिया।