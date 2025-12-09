Language
    हापुड़ में छिजारसी टोल कर्मियों की दबंगई से हंगामा, वीडियो वायरल होने पर लोगों ने टोल प्रबंधन पर उठाए सवाल

    By Mukul Mishra Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 05:51 PM (IST)

    पिलखुवा के छिजारसी टोल प्लाजा पर वाहन चालकों और टोल कर्मियों के बीच वाहनों को रोकने को लेकर बहस हुई, जो धक्का-मुक्की तक पहुंच गई। इस घटना का वीडियो वा ...और पढ़ें

    छिजारसी टोल प्लाजा पर वाहनों को देर तक रोकने को लेकर चालकों और टोल कर्मियों के बीच बहस बढ़ गई।

    संवाद सहयोगी, पिलखुवा। मंगलवार सुबह छिजारसी टोल प्लाजा पर वाहनों को देर तक रोकने को लेकर चालकों और टोल कर्मियों के बीच बहस बढ़ गई, जो धक्का-मुक्की तक पहुंच गई। घटना का वीडियो प्रसारित होते ही लोगों में रोष फैल गया और टोल प्रबंधन की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे।

    घटना के अनुसार, टोल कर्मियों ने वाहनो को काफी देर रोके रखा, जिस पर चालकों ने आपत्ति जताई। तनाव बढ़ने पर लोग जमा हो गए और मामला गंभीर हो गया। वीडियो बना रहे युवक ने बताया कि देरी का कारण पूछते ही कर्मियों ने उसके साथ भी अभद्रता की, जिसके बाद उसने वीडियो इंटरनेट मीडिया पर डाल दिया।

    स्थानीय लोगों ने कहा कि छिजारसी टोल पर इस तरह की घटनाएं पहले भी सामने आती रही हैं। एनएचएआइ कंपनी पर 7 लाख रुपये का दंड लगा चुका है, लेकिन सुधार नहीं दिखा। टोल प्रभारी इंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि प्रसारित वीडियो और शिकायत की जांच कर कोतवाली से समन्वय में आगे की कार्रवाई की जाएगी।