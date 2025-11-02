Hapur News: शादी से लौट रहे एक परिवार की कार दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में दो की मौत
हापुड़ में शादी समारोह से लौट रहे एक परिवार की कार पुलिया से टकरा गई, जिसमें छह लोग घायल हो गए और दो की मौत हो गई। यह परिवार मेरठ के सोहराब गेट क्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस घटना की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, हापुड़। शादी समारोह से लौट रहा एक परिवार पुलिया से टकरा गया। हादसे में छह लोग घायल हो गए, दो की मौत हो गई। परिवार मेरठ के सोहराब गेट इलाके के अख्तर का रहने वाला है।
