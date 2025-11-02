Hapur News: शादी से लौट रहे एक परिवार की कार दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में दो की मौत

Language
    By Rajesh Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 10:11 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, हापुड़। शादी समारोह से लौट रहा एक परिवार पुलिया से टकरा गया। हादसे में छह लोग घायल हो गए, दो की मौत हो गई। परिवार मेरठ के सोहराब गेट इलाके के अख्तर का रहने वाला है।

    अधिक जानकारी आते ही खबर को अपडेट कर दी जाएगी।

