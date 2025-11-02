Hapur News: शादी से लौट रहे एक परिवार की कार दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में दो की मौत

जागरण संवाददाता, हापुड़। शादी समारोह से लौट रहा एक परिवार पुलिया से टकरा गया। हादसे में छह लोग घायल हो गए, दो की मौत हो गई। परिवार मेरठ के सोहराब गेट इलाके के अख्तर का रहने वाला है।

