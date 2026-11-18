संवाद सहयोगी, जागरण, गढ़मुक्तेश्वर। नानपुर क्षेत्र में भैंसा दौड़ के दौरान पिस्टल से फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने आनन फानन में रिपोर्ट दर्ज कर चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त दो कार को भी सीज किया गया है।

कोतवाली प्रभारी देवेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित हुआ था। इसमें भैंसा दौड़ के दौरान गढ़- मेरठ मार्ग पर नानपुर चौकी क्षेत्र में एक जोंगा जीप कार में सवार एक युवक द्वारा फायरिंग की जा रही थी। जबकि तीन अन्य युवक भी इस दौरान जीप में सवार थे।