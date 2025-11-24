बसपा में क्यों मचा घमासान? हापुड़ में दो नेताओं को किया निष्कासित; सामने आई बड़ी वजह

जागरण संवाददाता, हापुड़। बसपा में जिलाध्यक्ष पद के लिए प्रतिस्पर्धा की तकरार अब सड़क पर आ गई है। जिलाध्यक्ष बनने की जोड़-तोड़ में शामिल दो पूर्व जिलाध्यक्ष को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। पहले जिलाध्यक्ष बनने पर केपी सिंह को एक सप्ताह बाद ही पद से हटा दिया गया था, अब पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप उन पर लगे हैं। वहीं, पार्टी से निकाले गए दोनों पूर्व जिलाध्यक्ष ने हाईकमान के सामने अपना पक्ष रखने और बेवजह के आरोप लगाने जाने के साक्ष्य प्रस्तुत करने की तैयारी कर ली है। ऐसे में बसपा में पदाधिकारियों के साथ ही कार्यकर्ताओं में भी तकरार बढ़ती नजर आ रही है।

प्रदेश में लंबे समय तक सत्ता में रही बसपा अब जिले में चौथे नंबर का राजनीतिक दल होकर रह गया है। पिछले कई चुनावों में लचर प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं में भी उदासीनता की स्थिति है। कांग्रेस, सपा और भाजपा भी बसपा के परंपरागत मतदाताओं काे लुभाने में लगे हैं।

वहीं, पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान चंद्रशेखर की आजाद पार्टी से होता नजर आ रहा है। ऐसे में खुद संभलने और संगठन को मजबूत करने की बजाय बसपा में जिलाध्यक्ष पद को लेकर चल रही मारामारी थमने का नाम नहीं ले रही है।

बसपा के वरिष्ठ नेता डॉ. एके कर्दम कई बार जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। पिछले दिनों बसपा ने उनको हटाकर समर्पित बसपा नेता एड. केपी सिंह को जिलाध्यक्ष बना दिया था। अभी उन्होंने ठीक से कार्यभार संभाला भी नहीं था कि एक ही सप्ताह में पार्टी हाईकमान ने उनको पद से हटा दिया। वहीं, तीसरी बार डॉ. एके कर्दम पर ही विश्वास जताया गया। एक बार को लगा कि पार्टी में अब उठापटक थम गई है।