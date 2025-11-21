हापुड़ के पिलखुवा में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष, हमले में एक ही परिवार के कई लोग घायल

जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ जनपद में पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के गांव कांवी में मामूली बात को लेकर दो पक्षों के बीच कहासुनी हो गई। जमीनी विवाद को लेकर शुरू कहासुनी देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गई। वहीं, हमले में धारदार हथियार से एक ही परिवार के कई लोग घायल हो गए।

बताया गया कि जमीनी विवाद को लेकर कुछ लोगों ने अपने पड़ोसियों पर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में कई लोग घायल हो गए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर, सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने हमला करने वाले कई लोगों को हिरासत में लिया है।