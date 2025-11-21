हापुड़ के पिलखुवा में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष, हमले में एक ही परिवार के कई लोग घायल
हापुड़ के पिलखुवा क्षेत्र के कांवी गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। इस घटना में एक ही परिवार के कई सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ हमलावरों को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ जनपद में पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के गांव कांवी में मामूली बात को लेकर दो पक्षों के बीच कहासुनी हो गई। जमीनी विवाद को लेकर शुरू कहासुनी देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गई। वहीं, हमले में धारदार हथियार से एक ही परिवार के कई लोग घायल हो गए।
बताया गया कि जमीनी विवाद को लेकर कुछ लोगों ने अपने पड़ोसियों पर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में कई लोग घायल हो गए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर, सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने हमला करने वाले कई लोगों को हिरासत में लिया है।
ये हुए घायल
जन्म सिंह (65 वर्ष) पुत्र भवानी सिंह
विपिन राव (40 वर्ष) पुत्र जन्म सिंह
शीतल (35 वर्ष) पत्नी विपिन राव
वीरवती (63 वर्ष) पत्नी जन्म सिंह
प्रीति (37 वर्ष) पत्नी किशन राव
हरेंद्र सिंह (53 वर्ष) पुत्र भवानी सिंह
