भाजपा संगठन में अंदरूनी घमासान, बैनर से PM मोदी और CM योगी गायब; उठे कई सवाल

ठाकुर डीपी आर्य, हापुड़। भाजपा संगठन में मच रहा अंदरूनी घमासान रविवार को सड़क पर आ गया और उद्घाटन के पत्थर से लेकर बैनर तक छा गया। मौका था सांसद अरुण गोविल द्वारा शहर के पटेलनगर में सीसी रोड व नालियों के उद्घाटन का। इसका निर्माण एचपीडीए द्वारा कराया गया है।

वहीं, एक ओर जहां उद्घाटन के पत्थर पर एचपीडीए के अधिकारियों के नाम पर पेपर की चिप्पी लगा ढक दिए गए, वहीं उद्घाटन के लिए लगाए गए बैनर-पोस्टर से शहर विधायक विजयपाल आढ़ती के नाम-चित्र गायब थे। इस पर विधायक ने नाराजगी जताई है। वहीं बैनर पर जिलाध्यक्ष व मुख्यमंत्री-प्रधानमंत्री के नाम-चित्र भी नहीं लगाए गए। यह मामला शहर में चर्चा बना हुआ है।

सत्ताधारी संगठन होने के चलते भाजपा में गुटबाजी और मारामारी कुछ ज्यादा है। यह कई बार सार्वजनिक चर्चाओं में आ जाती है तो कई बार वरिष्ठ पदाधिकारी इसको संभाल लेते हैं। दरअसल, भाजपा में शहर विधायक को अलग-थलग डाल दिया गया है। कई मौकों पर उनकी उपेक्षा की जाती रही है। विधायक अपनी उपेक्षा और समुचित प्रोटोकाल नहीं मिलने पर कई बार नाराजगी भी जाहिर कर चुके हैं। खासतौर पर एचपीडीए व सांसद के आयोजनों में विधायक को कई बार किनारे किया जा चुका है। अबकी बार मामला शहर के पटेलनगर में सीसी रोड के उदघाटन का है।

इस सड़क का निर्माण वरिष्ठ भाजपा नेता व जिला उपाध्यक्ष मोहन सिंह के क्षेत्र में पटेलनगर में कराया गया है। इस सड़क और नाली का निर्माण एचपीडीए की अवस्थापना निधि से किया गया है। सबसे दिलचस्प यह रहा कि उदघाटन के समय पत्थर पर एचपीडीए के वीसी और सचिव के नाम के ऊपर कागज की चिप्पी चिपकाकर ढक दिया गया। जिससे किसी को दिखाई न पड़े। इसका लोकार्पण सांसद अरुण गोविल द्वारा किया गया। सड़क के लोकार्पण के लिए कई बैनर और पोस्टर क्षेत्र में लगाए गए। इन पर शहर विधायक विजयपाल आढ़ती का नाम व चित्र नहीं लिया गया। कई बैनर से जिलाध्यक्ष का चित्र भी गायब था।