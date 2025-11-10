भाजपा संगठन में अंदरूनी घमासान, बैनर से PM मोदी और CM योगी गायब; उठे कई सवाल
हापुड़ में भाजपा संगठन के अंदरूनी घमासान का असर सड़क उद्घाटन पर दिखा। सांसद अरुण गोविल द्वारा पटेलनगर में सीसी रोड के उद्घाटन पर विधायक विजयपाल आढ़ती का नाम बैनर से गायब था, जिससे उन्होंने नाराजगी जताई। उद्घाटन के पत्थर पर भी अधिकारियों के नाम ढके गए। यह मामला शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें गुटबाजी खुलकर सामने आई है।
ठाकुर डीपी आर्य, हापुड़। भाजपा संगठन में मच रहा अंदरूनी घमासान रविवार को सड़क पर आ गया और उद्घाटन के पत्थर से लेकर बैनर तक छा गया। मौका था सांसद अरुण गोविल द्वारा शहर के पटेलनगर में सीसी रोड व नालियों के उद्घाटन का। इसका निर्माण एचपीडीए द्वारा कराया गया है।
वहीं, एक ओर जहां उद्घाटन के पत्थर पर एचपीडीए के अधिकारियों के नाम पर पेपर की चिप्पी लगा ढक दिए गए, वहीं उद्घाटन के लिए लगाए गए बैनर-पोस्टर से शहर विधायक विजयपाल आढ़ती के नाम-चित्र गायब थे। इस पर विधायक ने नाराजगी जताई है। वहीं बैनर पर जिलाध्यक्ष व मुख्यमंत्री-प्रधानमंत्री के नाम-चित्र भी नहीं लगाए गए। यह मामला शहर में चर्चा बना हुआ है।
सत्ताधारी संगठन होने के चलते भाजपा में गुटबाजी और मारामारी कुछ ज्यादा है। यह कई बार सार्वजनिक चर्चाओं में आ जाती है तो कई बार वरिष्ठ पदाधिकारी इसको संभाल लेते हैं। दरअसल, भाजपा में शहर विधायक को अलग-थलग डाल दिया गया है। कई मौकों पर उनकी उपेक्षा की जाती रही है। विधायक अपनी उपेक्षा और समुचित प्रोटोकाल नहीं मिलने पर कई बार नाराजगी भी जाहिर कर चुके हैं। खासतौर पर एचपीडीए व सांसद के आयोजनों में विधायक को कई बार किनारे किया जा चुका है। अबकी बार मामला शहर के पटेलनगर में सीसी रोड के उदघाटन का है।
इस सड़क का निर्माण वरिष्ठ भाजपा नेता व जिला उपाध्यक्ष मोहन सिंह के क्षेत्र में पटेलनगर में कराया गया है। इस सड़क और नाली का निर्माण एचपीडीए की अवस्थापना निधि से किया गया है। सबसे दिलचस्प यह रहा कि उदघाटन के समय पत्थर पर एचपीडीए के वीसी और सचिव के नाम के ऊपर कागज की चिप्पी चिपकाकर ढक दिया गया। जिससे किसी को दिखाई न पड़े। इसका लोकार्पण सांसद अरुण गोविल द्वारा किया गया। सड़क के लोकार्पण के लिए कई बैनर और पोस्टर क्षेत्र में लगाए गए। इन पर शहर विधायक विजयपाल आढ़ती का नाम व चित्र नहीं लिया गया। कई बैनर से जिलाध्यक्ष का चित्र भी गायब था।
वहीं, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के चित्र भी नहीं लगे थे। यह मामला शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं, बैनर-पोस्टर पर सांसद अरुण गोविल और उनके प्रतिनिधियों के नाम-चित्र ही लगे हैं। यह मामला शहरभर में चर्चा का विषय बना हुआ है।
मेरी व्यक्ति के रूप में बात छोड़िए, शहर क्षेत्र में सड़क का लोकार्पण किया जा रहा है और वहां के विधायक का नाम-फोटो ही बैनर से गायब है। पता नहीं संगठन के कुछ लोग क्या संदेश देना चाहते हैं। मैं यह पहला उदघाटन देख रहा हूं, जिसमें सांसद उदघाटन कर रहे हैं और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विधायक, जिलाध्यक्ष के चित्र गायब हैं। यह गंभीर मामला है। - विजयपाल आढ़ती - शहर विधायक
मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। किस कारण से ऐसा किया गया, इसकी जांच कराई जाएगी। सांसद व प्रदेश संगठन के संज्ञान में मामला लाया जाएगा। जिस किसी ने भी इसको किया है, वह पार्टी की नीतियों के खिलाफ है। - नरेश तोमर- भाजपा जिलाध्यक्ष
