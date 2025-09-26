Language
    भाकियू जनशक्ति ने तहसील में दिया धरना और... जिलाध्यक्ष सुधीर चौधरी ने उठाया ये मुद्दा

    By Dhrub Sharma Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 10:30 PM (IST)

    हापुड़ में भाकियू जनशक्ति संगठन ने गढ़ तहसील में किसानों की समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष सुधीर चौधरी ने तहसील में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और खसरा खतौनी में त्रुटियों का मुद्दा उठाया। वीरेंद्र गिल ने बाढ़ पीड़ितों को मुआवजे और सड़कों की मरम्मत की मांग की। सोहन सिंधु ने सड़क दुर्घटनाओं पर रोष प्रकट किया।

    भाकियू जनशक्ति ने तहसील में धरना दिया उठाई समस्या

    संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। हापुड़ में भाकियू जनशक्ति संगठन ने गढ़ तहसील प्रांगण धरना प्रदर्शन दिया किसानों की समस्या उठाकर समाधान कराने को तहसीलदार को ज्ञापन दिया। जिला अध्यक्ष सुधीर चौधरी ने कहा कि तहसील मे भ्रष्टाचार चरम है किसानों का काम लटकाया जाता है।

    पटवारी लेखपाल खसरा खतौनी में लगातार त्रुटि कर रहे है जिसका खामियाजा किसान भुगत रहा है। किसानों को बिना वजह तहसील ब्लाक के चक्कर ना काटना पड़ रहा है। वहीं गढ़ तहसील अध्यक्ष वीरेंद्र गिल ने खादर मे बाढ़ से प्रभावित किसानो को जल्दी और सही मुआवजा देने के साथ, गांवों के खराब सरकारी नल तुरन्त सही कराने और आवारा पशुओं से निजात दिलाने की बात रखी।

    सोहन सिंधु ने गढ़ मेरठ रोड पर सड़क और बक्सर से हशुपुर रोड पर आए दिन लोगो के हाथ पाँव टूटने की घटनाओं को लेकर रोष प्रकट किया और तुरन्त दोनों सड़को के सही कराने की बात रखी. उपस्थिति लोग. सरजीत सिंह, रीता चौधरी, धर्म सिंह नवदीप, कृष्ण कांत, जितेन्द्र, अरविन्द, अंकुर शर्मा, विनेश पाल जगसीर, हरजीत, पुष्पेंद्र, लोकेश आदि।