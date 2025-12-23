थाने में हुई पुराने वाहनों की नीलामी, कितने लाख में लगी बोली? रहीस ने लिया ठेका
संवाद सहयोग, बहादुरगढ़ (हापुड़)। हापुड़ जनपद के बहादुरगढ़ में पुलिस प्रशासन टीम की निगरानी में सोमवार को बहादुरगढ़ थाने में पुराने वाहनों की नीलामी की गई।
नायब तहसीलदार, सीओ एवं थानाध्यक्ष की निगरानी में पुराने वाहनों की नीलामी की गई। इसमें सरकारी बोली साढ़े चार लाख रुपये लगाई गई। लेकिन किसी के द्वारा इतनी ऊंची बोली नहीं लगाने के बाद चार लाख सरकारी बोली कर दी गई।
रहीस द्वारा सर्वाधित चार लाख 25 हजार रुपये की बोली लगाई गई। इसके बाद रहीस के नाम पर ठेका छोड़ दिया गया। इसमें 14 बाइक, चार कार, एक छोटा हाथी, एक ट्रैक्टर, तीन ऑटो शामिल थे।
