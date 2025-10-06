हापुड़ में अब मनचलों की खैर नहीं, महिला पुलिसकर्मियों ने चलाया एंटी रोमियो अभियान

हापुड़ के धौलाना में त्योहारों के मद्देनज़र कपूरपुर थाने की महिला पुलिसकर्मियों ने एंटी रोमियो अभियान चलाया। वैष्णो धाम मंदिर कांगड़ा देवी मंदिर और साईं मंदिर जैसे धार्मिक स्थलों पर विशेष सतर्कता बरती गई। पुलिस ने मंदिर परिसर में युवकों से पूछताछ की और उन्हें धार्मिक स्थलों पर अनुशासन बनाए रखने की सलाह दी। थाना प्रभारी ने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए यह अभियान जारी रहेगा।

संवाद सहयोगी, धौलाना (हापुड़)। हापुड़ के धौलाना में त्योहारों के मद्देनजर श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर कपूरपुर थाने की महिला पुलिस कर्मियों ने रविवार की सुबह एंटी रोमियो अभियान चलाया गया। वहीं, अभियान के तहत वैष्णो धाम मंदिर, कांगड़ा देवी मंदिर, जाहरवीर मंदिर, साईं मंदिर आदि धार्मिक स्थलों पर विशेष सतर्कता बरती गई। रविवार की छुट्टी होने के चलते सपनावत के कई मंदिरों पर महिलाओं की भीड़ रहती है। इन सभी कि सुरक्षा के लिए पुलिस ने अभियान चलाया।

थाना कपूरपुर की महिला पुलिसकर्मी अनामिका और सुशील ने टीम के साथ मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में चेकिंग की। इस दौरान मंदिर में दर्शन करने पहुंचे युवकों से पूछताछ की गई और संदिग्धों की जानकारी जुटाई गई। पुलिस ने उन्हें धार्मिक स्थलों पर अनुशासन और सम्मान बनाए रखें की जानकारी दी।