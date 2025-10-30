गढ़मुक्तेश्वर पशु मेले में अव्यवस्था का बोलबाला, व्यापारी परेशान

अशरफ चौधरी, गढ़मुक्तेश्वर। कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाले मुख्य मेले के साथ-साथ यहाँ अश्व और पशु मेला भी लगता है। लाखों रुपये के अनुबंध होने के बावजूद, आने वाले पशु व्यापारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गौरतलब है कि कार्तिक पूर्णिमा पर मुख्य मेले के पास ही पशु मेला लगता है। इस मेले में पशुओं की खरीद-फरोख्त के लिए जिला पंचायत लाखों रुपये के अनुबंध करती है। मेले में लाखों पशुओं की खरीद-फरोख्त होती है और उनका पंजीकरण भी होता है, जिससे जिला पंचायत को अच्छी-खासी आय होती है।

हालाँकि, मेले में आने वाले व्यापारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेले में पशु व्यापारियों की आमद बढ़ गई है। मेले तक जाने वाली सड़कें अभी तक पूरी तरह से नहीं बनी हैं, जिससे व्यापारियों को परेशानी हो रही है।

मेले में आए कैराना के व्यापारी सादिक ने बताया कि वह पिछले 15 सालों से मेले में आ रहे हैं। मेला स्थल पर कोई योग्य चिकित्सक उपलब्ध नहीं है और दवाइयाँ भी उपलब्ध नहीं हैं। इस कमी के कारण कई कीमती पशु मर जाते हैं।

अमरोहा के व्यापारी इमरान अली ने कहा कि पशु मेले में मुख्य मेले की तरह ही सड़कें बनवाई जानी चाहिए। बेहतर रोशनी की व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि अंधेरे के कारण पशुपालकों और खरीदारों को काफी परेशानी होती है। सरधना के व्यापारी पप्पू ने बताया कि पशु मेले में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, जिससे पशुओं को भी पानी नहीं मिल पाता। उन्होंने बताया कि पशु मेले को मुख्य स्नान घाट से दूर कर दिया गया है। नतीजतन, मेले पर किसी का ध्यान नहीं है।

रिंकू प्रजापति ने कहा कि भारी कारोबार के बावजूद, व्यापारियों को अभी भी पर्याप्त सुविधाएँ नहीं मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि वे घोड़ा व्यापारियों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि वे अधिकारियों से बात करके मेले से संबंधित सुविधाएँ सुनिश्चित करेंगे।