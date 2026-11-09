हापुड़: आंबेडकर स्मारक समिति के अध्यक्ष पर जानलेवा हमला, बीच-बचाव करने पर 10 लोगों ने पीटा

संवाद सहयोगी, धौलाना। हापुड़ के कपूरपुर थाना क्षेत्र के गांव नारायणपुर बास्का में रविवार देर रात आंबेडकर स्मारक समिति के अध्यक्ष पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है।

आरोप है कि गांव के ही दस लोगों ने उनके साथ मारपीट की, जिसमें उनके सिर में गंभीर चोट आई है। घटना के बाद आरोपित मौके से फरार हो गए। दोनों पक्ष एक ही समाज से जुड़े बताए जा रहे हैं।

समिति के अध्यक्ष कपिल कुमार ने बताया कि रविवार देर रात उन्हें सूचना मिली कि गांव में आंबेडकर प्रतिमा के पास कुछ लोगों के बीच विवाद और मारपीट हो रही है। इस पर वह मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों के बीच बचाव कराने का प्रयास करने लगे।