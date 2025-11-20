अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डूबकी, हर-हर गंगे के जयकारों गूंज उठी तीर्थ नगरी

संवाद सहयोगी, ब्रजघाट (हापुड़)। तीर्थ नगरी ब्रजघाट, गढ़मुक्तेश्वर के कच्चा घाट लठीरा एवं पुष्पावती पूठ में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डूबकी लगाई। इस दौरान गंगा तट हर-हर गंगे के जयकारों से गुंजायमान हो गया।

तीर्थ नगरी ब्रजघाट, पुष्पावती पूठ गढ़मुक्तेश्वर के कच्चा घाट लठीरा में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर पुण्य अर्जित किया। इस दौरान गंगा स्नान करके धार्मिक अनुष्ठान एवं दान आदि कार्य किया। अनेक श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान के बाद श्रीसत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण किया तो वहीं मंदिरों में चल रहे भजन कीर्तन में भाग लिया।