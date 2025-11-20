Language
    अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डूबकी, हर-हर गंगे के जयकारों गूंज उठी तीर्थ नगरी

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 11:18 AM (IST)

    ब्रजघाट, गढ़मुक्तेश्वर और पुष्पावती पूठ में अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। गंगा तट 'हर-हर गंगे' के जयकारों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने स्नान के बाद दान किया, सत्यनारायण कथा सुनी और मंदिरों में पूजा-अर्चना की। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी और लोगों को गहरे पानी में जाने से रोका।

    संवाद सहयोगी, ब्रजघाट (हापुड़)। तीर्थ नगरी ब्रजघाट, गढ़मुक्तेश्वर के कच्चा घाट लठीरा एवं पुष्पावती पूठ में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डूबकी लगाई। इस दौरान गंगा तट हर-हर गंगे के जयकारों से गुंजायमान हो गया।

    तीर्थ नगरी ब्रजघाट, पुष्पावती पूठ गढ़मुक्तेश्वर के कच्चा घाट लठीरा में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर पुण्य अर्जित किया। इस दौरान गंगा स्नान करके धार्मिक अनुष्ठान एवं दान आदि कार्य किया। अनेक श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान के बाद श्रीसत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण किया तो वहीं मंदिरों में चल रहे भजन कीर्तन में भाग लिया।

    इस दौरान अनेक भक्तों ने मंदिरों में जाकर विधि विधान से पूजा-अर्चना की और गरीब एवं असहाय लोगों को अन्न, वस्त्र, धन आदि का दान देकर पुण्य अर्जित किया।

    वहीं, पुलिस भी हाईवे पर जाम न लगे, इसको लेकर सतर्क रहीं। इस दौरान गहरे पानी में जाने से रोकने के लिए पुलिस-प्रशासन के अधिकारी लगातार निगरानी करते हुए लोगों को सचेत करते रहे। इसके अतिरिक्त हाईवे पर भी पुलिस बल तैनात रहा।